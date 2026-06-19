Publicado 19/06/2026 00:00

Mais um nome da Alerj é alvo de operação por suposto vínculo com facção, agora o TCP. Depois de Bacellar e Thiago Rangel, a recorrência deixa de ser desvio individual. O que se investiga é um deputado, o que se repete é a porta entre mandato e crime.



A Compliance Zero, que já roçara a órbita de Flávio Bolsonaro, agora alcança Jaques Wagner. O mesmo dinheiro do Master teria irrigado direita e esquerda. Não tinha um lado, atirava para todos, porque o objetivo nunca foi a ideologia, e sim o acesso irrestrito ao poder.