Operação é realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí)Divulgação / PCERJ

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Leonardo Brito
Três adolescentes foram apreendidos em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, por envolvimento em um estupro coletivo cometido contra uma criança de 11 anos em abril de 2024. A ação foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí), responsáveis pela investigação do caso.
Segundo a Polícia Civil, os fatos ocorreram no bairro Engenho e foram apurados ao longo de dois anos por meio de depoimentos, diligências e análise de elementos reunidos durante o inquérito. As investigações apontaram a participação dos três adolescentes, que eram vizinhos da vítima na época.
Com base nas provas obtidas, a Vara de Família, da Infância e da Juventude e do Idoso da Comarca de Itaguaí expediu mandados de busca e apreensão contra os investigados.
Dois dos adolescentes foram localizados e apreendidos na última terça-feira (16). Já o terceiro foi encontrado pelos policiais na manhã de quarta-feira (17), concluindo o cumprimento das determinações judiciais.
Após serem apreendidos, os três foram encaminhados ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso segue sob acompanhamento da Justiça da Infância e da Juventude.