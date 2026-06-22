Cavaliere e Lula iniciam obras do PAC Jardim Maravilha para combater enchentes em Guaratiba - Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Cavaliere e Lula iniciam obras do PAC Jardim Maravilha para combater enchentes em Guaratiba Marco Antonio Lima/ Prefeitura do Rio

Publicado 22/06/2026 20:55 | Atualizado 22/06/2026 20:56

Rio - O Governo Federal e a Prefeitura do Rio deram início, na tarde desta segunda-feira (22), às obras do PAC Jardim Maravilha e da primeira etapa do PAC Maré. Na cerimônia, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito Eduardo Cavaliere, também foi assinado o contrato de financiamento do PAC Rocinha. Juntos, os projetos somam mais de R$ 860 milhões em investimentos destinados a obras de drenagem, saneamento, mobilidade, urbanização e recuperação de espaços públicos.

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O presidente Lula destacou a importância de os moradores ficarem atentos ao andamento das obras e denunciarem irregularidades: "Eu queria que vocês fiscalizassem essas obras. Se vocês não ficarem de olho em pé, se vocês não marcarem a data que nós estivemos aqui... ‘O que está acontecendo depois que esse Lula veio aqui? O que está acontecendo? Alguém está fazendo alguma coisa ou não está fazendo? As obras estão andando ou não estão andando?’. Porque, se vocês não fiscalizarem e não denunciarem pra gente, a gente fica lá em Brasília achando que está tudo maravilhoso". O presidente Lula destacou a importância de os moradores ficarem atentos ao andamento das obras e denunciarem irregularidades: "Eu queria que vocês fiscalizassem essas obras. Se vocês não ficarem de olho em pé, se vocês não marcarem a data que nós estivemos aqui... ‘O que está acontecendo depois que esse Lula veio aqui? O que está acontecendo? Alguém está fazendo alguma coisa ou não está fazendo? As obras estão andando ou não estão andando?’. Porque, se vocês não fiscalizarem e não denunciarem pra gente, a gente fica lá em Brasília achando que está tudo maravilhoso".

PAC Jardim Maravilha

Conforme anunciado no evento o PAC Jardim Maravilha terá como foco a drenagem e controle de enchentes da Zona Oeste. Com R$ 340 milhões em recursos do Governo Federal, por meio do Novo PAC, coordenado pelo Ministério das Cidades, o projeto beneficiará diretamente cerca de 30 mil moradores.



"O anúncio que estamos fazendo aqui hoje vai mudar de vez a realidade do Jardim Maravilha", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere. Ele também lembrou que a espera da população do Jardim Maravilha por melhorias na infraestrutura da região já durava mais de 60 anos.



O projeto prevê a construção de um dique de 3,4 quilômetros ao longo do Rio Cabuçu-Piraquê para proteger a região das cheias. A estrutura terá até dois metros e meio de altura e largura suficiente para receber uma ciclovia. Inspirado em modelos holandeses, o sistema funcionará como uma barreira de contenção contra as enchentes.



As obras incluem ainda três grandes reservatórios abertos, com capacidade total para armazenar cerca de 231 milhões de litros de água — volume equivalente a 13 reservatórios da Praça da Bandeira. Um canal na Avenida Barão de Cocais conduzirá a água da drenagem local até esses reservatórios.



O projeto também prevê a implantação de jardins de chuva, que ajudam na absorção das águas pluviais, além da criação de praças e áreas de convivência para ampliar as opções de lazer e esporte na região.



Outras 16 ruas serão urbanizadas, com implantação de redes de drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, além de pavimentação e construção de calçadas. As obras serão executadas pela Fundação Rio-Águas, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com prazo estimado de três anos.



PAC Periferia Viva: obras começam na Maré e Rocinha recebe financiamento



As ações previstas para o Complexo da Maré e a Rocinha fazem parte do PAC Periferia Viva, iniciativa do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura do Rio, voltada à melhoria da infraestrutura em territórios populares. O programa adota uma metodologia participativa, com intervenções definidas a partir do diálogo com moradores, lideranças comunitárias e instituições locais.



Na Maré, a primeira etapa contempla a implantação do Parque Linear da Maré, na Vila dos Pinheiros, e da sede do Posto Territorial, na Baixa do Sapateiro. O parque ocupará uma área hoje degradada às margens da Baía de Guanabara e terá mais de 8 mil metros quadrados, com quadra poliesportiva, quadra de areia, anfiteatro, parque infantil, hortas comunitárias, ecopontos, circuito para bicicletas e áreas de convivência. A primeira fase também inclui a construção da sede do Posto Territorial do PAC Periferia Viva, ampliando a presença do poder público na comunidade. As obras serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.



Enquanto essa etapa é iniciada, Prefeitura e Governo Federal definem junto com os moradores as próximas intervenções do PAC Maré. O plano prevê obras de drenagem, saneamento, pavimentação, qualificação de calçadas, implantação de ciclovias, criação e recuperação de áreas de convivência e ampliação de áreas verdes em localidades como Baixa do Sapateiro, Nova Maré, Timbau, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros, Novo Pinheiro, Conjunto Esperança e Vila do João. O investimento total previsto é de aproximadamente R$ 172 milhões.



A agenda também marcou a assinatura do contrato de financiamento das obras do PAC Rocinha, que integra o PAC Periferia Viva. Com investimento de R$ 350 milhões, o projeto reúne intervenções voltadas à infraestrutura urbana, mobilidade, saneamento e recuperação ambiental, seguindo a mesma metodologia participativa adotada na Maré.



O plano prevê intervenções em cerca de 280 mil metros quadrados da Rocinha, incluindo obras de infraestrutura, urbanização, habitação e abertura de novas vias para melhorar a circulação na comunidade. Também está prevista a implantação de um sistema urbano de mobilidade e a requalificação de cerca de 9 mil metros quadrados do Parque Ecológico da Rocinha.



PAC Periferia Viva no Complexo do Alemão



A agenda desta segunda-feira também marcou o lançamento do PAC Periferia Viva no Complexo do Alemão. Com investimento de R$ 210 milhões, o projeto prevê ações de urbanização, mobilidade, habitação e recuperação ambiental que devem beneficiar mais de 63 mil moradores.



O ponto de partida será a implantação de um Posto Territorial, que funcionará como base para a elaboração do Plano de Ação construído em diálogo com moradores, lideranças comunitárias e instituições locais. As intervenções vão abranger cerca de 3 milhões de metros quadrados, incluindo as localidades do Morro do Itararé, Capão (Nova Brasília) e Travessa Laurinda (Complexo do Alemão), além das principais vias de acesso.



As obras incluem pavimentação, construção de escadarias, ampliação das redes de esgoto e drenagem, contenção de encostas, reforço no abastecimento de água, nova iluminação pública, áreas de lazer, parques infantis, pista de skate, requalificação da Avenida Itaoca e da Estrada do Itararé, implantação de ciclovia, recuperação de 32 mil metros quadrados do Parque Everest e construção de 192 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida.



Cidade de Deus vai ganhar Instituto federal de tecnologia



Eduardo Cavaliere assinou ainda, juntamente com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a cessão de um imóvel na Cidade de Deus para a implantação, pelo Governo Federal, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com cursos técnicos gratuitos do nível médio à pós-graduação.