Momento em que bandidos assaltam homem que voltava para casa de carro em São Gonçalo Reprodução/WhatsApp O DIA
"Ele me deixa naquele ponto todos os dias. É um trajeto que a gente faz sempre. Quando ele estava voltando para casa, veio uma moto com dois homens e eles abordaram ele", relatou.
Bandidos assaltam homem que voltava para casa de carro em São Gonçalo— Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2026
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De acordo com a esposa, os criminosos exigiram o celular e o veículo. A vítima não teria percebido se os assaltantes estavam armados.
"Mandaram ele entregar tudo. Perguntaram se tinha senha do celular. Ele falou que não. Pegaram o telefone e levaram o carro. Eles deram a volta ali mesmo e foram embora", disse.
A mulher afirmou que, após o roubo, o marido procurou a delegacia para registrar a ocorrência e começou uma mobilização nas redes sociais para tentar localizar o veículo.
"Começamos a compartilhar nos grupos, pedir ajuda, mas a gente não conseguiu identificar para qual direção eles seguiram. A câmera de uma vizinha só mostra o momento do assalto", contou.
Horas depois, a família passou a receber ligações de pessoas afirmando estar com o carro e exigindo dinheiro para devolvê-lo.
"Eles ligaram pedindo R$ 1.500 para entregar o carro em um local público. Meu marido disse que não tinha esse valor. A pessoa respondeu que então aceitava R$ 1.100, mas que tinha que ser na mesma hora", relatou.
Segundo ela, os suspeitos insistiam para que a ligação não fosse encerrada.
"Eles falavam o tempo todo: 'Tem que ser agora, tem que ser agora'. Disseram até para vender alguma coisa e conseguir o dinheiro. A gente ficou muito nervoso", afirmou.
Desconfiada da situação, a família decidiu procurar novamente a delegacia antes de tomar qualquer atitude.
"Minha irmã falou para a gente não ir porque poderia ser golpe. Aí voltamos à delegacia e os policiais orientaram a não fazer nenhum pagamento. Disseram que isso acontece quando começam a divulgar o caso nas redes sociais", explicou.
Além da preocupação com a recuperação do veículo, a esposa diz que o episódio deixou marcas emocionais na família.
"A sensação é de impotência. A gente acredita que eles já sabiam da nossa rotina porque fazemos esse caminho todos os dias. Ficamos com muito medo."
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