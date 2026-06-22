Momento em que bandidos assaltam homem que voltava para casa de carro em São Gonçalo - Reprodução/WhatsApp O DIA

Momento em que bandidos assaltam homem que voltava para casa de carro em São Gonçalo Reprodução/WhatsApp O DIA

Publicado 22/06/2026 17:43 | Atualizado 22/06/2026 19:41

Rio - Um homem teve o carro roubado na madrugada desta segunda-feira (22), em São Gonçalo, enquanto retornava para casa após deixar a esposa no ponto de ônibus. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).



Segundo a mulher da vítima, que preferiu não se identificar, o casal seguia a rotina de todos os dias quando o crime aconteceu. Ela contou que o marido a deixou em um ponto de ônibus por volta das 5h18, e foi abordado momentos depois, quando retornava pela Rua Francisca Marques, na altura do número 157, no Morro da Torre.

Bandidos assaltam homem que voltava para casa de carro em São Gonçalo



Crédito: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/i7GxYiepl4 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2026 "Ele me deixa naquele ponto todos os dias. É um trajeto que a gente faz sempre. Quando ele estava voltando para casa, veio uma moto com dois homens e eles abordaram ele", relatou.



De acordo com a esposa, os criminosos exigiram o celular e o veículo. A vítima não teria percebido se os assaltantes estavam armados.



"Mandaram ele entregar tudo. Perguntaram se tinha senha do celular. Ele falou que não. Pegaram o telefone e levaram o carro. Eles deram a volta ali mesmo e foram embora", disse.



A mulher afirmou que, após o roubo, o marido procurou a delegacia para registrar a ocorrência e começou uma mobilização nas redes sociais para tentar localizar o veículo.



"Começamos a compartilhar nos grupos, pedir ajuda, mas a gente não conseguiu identificar para qual direção eles seguiram. A câmera de uma vizinha só mostra o momento do assalto", contou.



Horas depois, a família passou a receber ligações de pessoas afirmando estar com o carro e exigindo dinheiro para devolvê-lo.



"Eles ligaram pedindo R$ 1.500 para entregar o carro em um local público. Meu marido disse que não tinha esse valor. A pessoa respondeu que então aceitava R$ 1.100, mas que tinha que ser na mesma hora", relatou.



Segundo ela, os suspeitos insistiam para que a ligação não fosse encerrada.



"Eles falavam o tempo todo: 'Tem que ser agora, tem que ser agora'. Disseram até para vender alguma coisa e conseguir o dinheiro. A gente ficou muito nervoso", afirmou.



Desconfiada da situação, a família decidiu procurar novamente a delegacia antes de tomar qualquer atitude.



"Minha irmã falou para a gente não ir porque poderia ser golpe. Aí voltamos à delegacia e os policiais orientaram a não fazer nenhum pagamento. Disseram que isso acontece quando começam a divulgar o caso nas redes sociais", explicou.



Além da preocupação com a recuperação do veículo, a esposa diz que o episódio deixou marcas emocionais na família.



"A sensação é de impotência. A gente acredita que eles já sabiam da nossa rotina porque fazemos esse caminho todos os dias. Ficamos com muito medo."

"Ele me deixa naquele ponto todos os dias. É um trajeto que a gente faz sempre. Quando ele estava voltando para casa, veio uma moto com dois homens e eles abordaram ele", relatou.De acordo com a esposa, os criminosos exigiram o celular e o veículo. A vítima não teria percebido se os assaltantes estavam armados."Mandaram ele entregar tudo. Perguntaram se tinha senha do celular. Ele falou que não. Pegaram o telefone e levaram o carro. Eles deram a volta ali mesmo e foram embora", disse.A mulher afirmou que, após o roubo, o marido procurou a delegacia para registrar a ocorrência e começou uma mobilização nas redes sociais para tentar localizar o veículo."Começamos a compartilhar nos grupos, pedir ajuda, mas a gente não conseguiu identificar para qual direção eles seguiram. A câmera de uma vizinha só mostra o momento do assalto", contou.Horas depois, a família passou a receber ligações de pessoas afirmando estar com o carro e exigindo dinheiro para devolvê-lo."Eles ligaram pedindo R$ 1.500 para entregar o carro em um local público. Meu marido disse que não tinha esse valor. A pessoa respondeu que então aceitava R$ 1.100, mas que tinha que ser na mesma hora", relatou.Segundo ela, os suspeitos insistiam para que a ligação não fosse encerrada."Eles falavam o tempo todo: 'Tem que ser agora, tem que ser agora'. Disseram até para vender alguma coisa e conseguir o dinheiro. A gente ficou muito nervoso", afirmou.Desconfiada da situação, a família decidiu procurar novamente a delegacia antes de tomar qualquer atitude."Minha irmã falou para a gente não ir porque poderia ser golpe. Aí voltamos à delegacia e os policiais orientaram a não fazer nenhum pagamento. Disseram que isso acontece quando começam a divulgar o caso nas redes sociais", explicou.Além da preocupação com a recuperação do veículo, a esposa diz que o episódio deixou marcas emocionais na família."A sensação é de impotência. A gente acredita que eles já sabiam da nossa rotina porque fazemos esse caminho todos os dias. Ficamos com muito medo."

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e encaminhado à 72ª DP (São Gonçalo). Agentes realizam diligências para apurar os fatos. Até o momento, o veículo não havia sido recuperado.