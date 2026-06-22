Momento em que bandidos assaltam homem que voltava para casa de carro em São Gonçalo Reprodução/WhatsApp O DIA

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Rio - Um homem teve o carro roubado na madrugada desta segunda-feira (22), em São Gonçalo, enquanto retornava para casa após deixar a esposa no ponto de ônibus. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).
Segundo a mulher da vítima, que preferiu não se identificar, o casal seguia a rotina de todos os dias quando o crime aconteceu. Ela contou que o marido a deixou em um ponto de ônibus por volta das 5h18, e foi abordado momentos depois, quando retornava pela Rua Francisca Marques, na altura do número 157, no Morro da Torre.
"Ele me deixa naquele ponto todos os dias. É um trajeto que a gente faz sempre. Quando ele estava voltando para casa, veio uma moto com dois homens e eles abordaram ele", relatou.

De acordo com a esposa, os criminosos exigiram o celular e o veículo. A vítima não teria percebido se os assaltantes estavam armados.

"Mandaram ele entregar tudo. Perguntaram se tinha senha do celular. Ele falou que não. Pegaram o telefone e levaram o carro. Eles deram a volta ali mesmo e foram embora", disse.

A mulher afirmou que, após o roubo, o marido procurou a delegacia para registrar a ocorrência e começou uma mobilização nas redes sociais para tentar localizar o veículo.

"Começamos a compartilhar nos grupos, pedir ajuda, mas a gente não conseguiu identificar para qual direção eles seguiram. A câmera de uma vizinha só mostra o momento do assalto", contou.

Horas depois, a família passou a receber ligações de pessoas afirmando estar com o carro e exigindo dinheiro para devolvê-lo.

"Eles ligaram pedindo R$ 1.500 para entregar o carro em um local público. Meu marido disse que não tinha esse valor. A pessoa respondeu que então aceitava R$ 1.100, mas que tinha que ser na mesma hora", relatou.

Segundo ela, os suspeitos insistiam para que a ligação não fosse encerrada.

"Eles falavam o tempo todo: 'Tem que ser agora, tem que ser agora'. Disseram até para vender alguma coisa e conseguir o dinheiro. A gente ficou muito nervoso", afirmou.

Desconfiada da situação, a família decidiu procurar novamente a delegacia antes de tomar qualquer atitude.

"Minha irmã falou para a gente não ir porque poderia ser golpe. Aí voltamos à delegacia e os policiais orientaram a não fazer nenhum pagamento. Disseram que isso acontece quando começam a divulgar o caso nas redes sociais", explicou.

Além da preocupação com a recuperação do veículo, a esposa diz que o episódio deixou marcas emocionais na família.

"A sensação é de impotência. A gente acredita que eles já sabiam da nossa rotina porque fazemos esse caminho todos os dias. Ficamos com muito medo."
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e encaminhado à 72ª DP (São Gonçalo). Agentes realizam diligências para apurar os fatos. Até o momento, o veículo não havia sido recuperado.