Yasmim Rodrigues da Silva - Reprodução/ Redes Sociais

Yasmim Rodrigues da Silva Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 22/06/2026 16:01

Rio - Uma mulher, identificada como Yasmim Rodrigues da Silva, de 24 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, nesta segunda-feira (22), na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, Zona Norte. A mãe dela também ficou ferida durante o ataque e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde da região.



De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é o ex-companheiro da vítima. Ele teria ido à casa dela sob o pretexto de levar fraldas para a filha do casal, de 2 anos. No local, ele esfaqueou a ex e a mãe dela, que tentou defender a filha.



As duas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Yasmim não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já a mãe da vítima foi atendida pela equipe médica e recebeu alta.

Uma vizinha da família, que preferiu não se identificar, relatou ter ouvido os gritos no momento do ataque. Segundo ela, moradores tentaram socorrer a vítima em meio ao desespero. “Ele esfaqueou ela, chama o carro”, disse a testemunha ao relembrar os gritos da mãe da jovem.



A moradora afirmou que, ao chegar na rua, a situação já era crítica e a vítima estava sendo retirada por populares. “Ela saiu praticamente morta, estava mole”, contou.



A vizinha disse ainda que a cena e o desespero da família a deixaram profundamente abalada. “Estou com a voz da mãe dela pedindo socorro até agora. Nunca pensei que fosse presenciar uma situação dessas”, afirmou.



Segundo testemunhas, após cometer o crime, o suspeito fugiu a pé em direção à região da Jatuarana.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados após a entrada das duas mulheres feridas por arma branca na UPA. No local, os policiais confirmaram o óbito de Yasmim.



Durante a fuga, o suspeito deixou para trás um telefone celular e os óculos. Os materiais que foram apreendidos vão ajudar nas investigações.

A coordenação da UPA Rocha Miranda informou que Yasmim deu entrada na unidade na manhã desta segunda-feira em estado gravíssimo e, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica. Já a mãe foi avaliada, permanece em acompanhamento na unidade e apresenta quadro de saúde estável.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e realiza diligências para localizar o autor do crime.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.