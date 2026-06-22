Yasmim Rodrigues da Silva Reprodução/ Redes Sociais
De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é o ex-companheiro da vítima. Ele teria ido à casa dela sob o pretexto de levar fraldas para a filha do casal, de 2 anos. No local, ele esfaqueou a ex e a mãe dela, que tentou defender a filha.
As duas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Yasmim não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já a mãe da vítima foi atendida pela equipe médica e recebeu alta.
A moradora afirmou que, ao chegar na rua, a situação já era crítica e a vítima estava sendo retirada por populares. “Ela saiu praticamente morta, estava mole”, contou.
A vizinha disse ainda que a cena e o desespero da família a deixaram profundamente abalada. “Estou com a voz da mãe dela pedindo socorro até agora. Nunca pensei que fosse presenciar uma situação dessas”, afirmou.
Segundo testemunhas, após cometer o crime, o suspeito fugiu a pé em direção à região da Jatuarana.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados após a entrada das duas mulheres feridas por arma branca na UPA. No local, os policiais confirmaram o óbito de Yasmim.
Durante a fuga, o suspeito deixou para trás um telefone celular e os óculos. Os materiais que foram apreendidos vão ajudar nas investigações.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e realiza diligências para localizar o autor do crime.
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