Sepultamento de Iasmin Rodrigues da Silva, de 24 anos, foi marcado por tristeza e lutoÉrica Martin/ Agência O Dia
Rodrigo também afirmou que nunca imaginou que alguém de sua família pudesse ser vítima de um crime como esse. "A gente vê muito isso nos noticiários, mas não espera que aconteça na nossa família, com a gente, com as pessoas mais próximas", desabafou.
O caso
Iasmin foi morta a facadas dentro de casa, na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, Deiveson teria ido até a residência da ex-companheira sob o pretexto de levar fraldas para o filho do casal, de 2 anos. No local, ele atacou Iasmin e a mãe dela, Luana da Silva.
De acordo com as investigações, ao ter a porta aberta por Luana, o suspeito a rendeu e desferiu três golpes de faca em seu braço. Em seguida, atacou Iasmin, ferindo-a no pescoço. Segundo Luana, a filha havia voltado a morar com ela há cerca de duas semanas, após o término do relacionamento.
Mãe e filha foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. No entanto, Iasmin não resistiu aos ferimentos e morreu. Luana precisou levar pontos no braço e recebeu alta após atendimento médico.
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