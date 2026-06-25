Novas agulhas viárias serão implantadas nos dois sentidos da Avenida Brasil - Érica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Novas agulhas viárias serão implantadas nos dois sentidos da Avenida BrasilÉrica Martin / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 07:48

Rio - A Prefeitura do Rio inicia, na próxima terça-feira (30), as obras de construção de duas novas agulhas viárias na Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, Zona Norte, para melhorar o acesso de caminhões e demais veículos ao porto do município. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, com custo de R$ 1,5 milhão e com duração de 90 dias.

As vias de acesso lateral serão implantadas nos dois sentidos da Avenida Brasil com objetivo de permitir uma entrada e saída mais direta para a região portuária. De acordo com a prefeitura, a obra atende a uma demanda antiga de comerciantes, operadores logísticos e caminhoneiros que utilizam o Porto do Rio.

A construção inclui o traçado, pavimentação, drenagem, sinalização e demais intervenções necessárias para garantir o funcionamento das novas agulhas.

"Essa é uma intervenção importante porque melhora a fluidez do trânsito, melhora a segurança e evita roubo de carga porque o acesso passa a ser mais seguro e mais fácil, tanto na saída do Porto quanto na chegada. Tínhamos uma demanda do setor logístico para a realização desta obra. Estamos falando de uma obra que facilita a vida de quem trabalha, melhora o trânsito da Avenida Brasil e contribui para o desenvolvimento econômico da cidade", afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.