Climatempo - Movimentação na Rua do Catete e nos Jardins do Palácio do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã de hojeReginaldo Pimenta/ Agência O Dia
Na sexta-feira (26), a previsão indica céu nublado e chuva ao longo do dia em diferentes regiões da cidade. As temperaturas devem variar entre 18°C e 23°C, com possibilidade de até 15,2 milímetros de precipitação e alta umidade do ar, o que mantém a sensação de tempo mais frio.
No sábado (27), o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há previsão de pancadas isoladas durante a tarde. À noite, o céu permanece nublado, porém sem expectativa de precipitação. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 25°C.
Já no domingo (28), o cenário muda de forma mais significativa. A previsão indica sol com diminuição da nebulosidade pela manhã, tarde ensolarada e noite de céu limpo, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C.
Apesar da melhora gradual ao longo do fim de semana, as manhãs seguem com temperaturas mais baixas, o que mantém a sensação de frio principalmente nas primeiras horas do dia. A tendência é de maior estabilidade a partir de domingo, com predominância de tempo mais seco na cidade.
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