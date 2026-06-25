Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com uma infraestrutura moderna - Divulgação CCR

Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com uma infraestrutura modernaDivulgação CCR

Publicado 25/06/2026 17:16





Nesta etapa inicial, foram liberados ao tráfego quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, além de oito viadutos iluminados. A expectativa é que as melhorias garantam mais segurança, fluidez no trânsito e ampliação da capacidade operacional em um dos trechos rodoviários mais movimentados do país.



Situada entre os municípios de Piraí e Paracambi, no Sul Fluminense, a Serra das Araras é considerada um dos principais corredores logísticos do Brasil. Cerca de 390 mil veículos passam mensalmente pela região, dos quais aproximadamente 36% são caminhões que transportam cargas entre as duas maiores metrópoles brasileiras.



Os trabalhos tiveram início em abril de 2024 e já alcançaram cerca de 70% de execução. O empreendimento foi desenvolvido para eliminar gargalos históricos da rodovia, marcada pelo traçado sinuoso e por limitações operacionais que afetavam diretamente a circulação de veículos.



Quando estiver concluída, a estrutura terá quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, 24 viadutos, duas rampas de escape e iluminação ao longo de toda a serra.



De acordo com a concessionária, a modernização busca reforçar a segurança viária, aumentar a eficiência logística e impulsionar o desenvolvimento econômico regional e nacional.

Rio - A primeira fase da nova Serra das Araras entrou em operação nesta quinta-feira (25), com a passagem dos primeiros veículos pelo trecho recém-liberado. A RioSP, concessionária do Grupo CCR responsável pela administração da Via Dutra entre Rio de Janeiro e São Paulo, realizou a entrega do trecho.Nesta etapa inicial, foram liberados ao tráfego quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, além de oito viadutos iluminados. A expectativa é que as melhorias garantam mais segurança, fluidez no trânsito e ampliação da capacidade operacional em um dos trechos rodoviários mais movimentados do país.Situada entre os municípios de Piraí e Paracambi, no Sul Fluminense, a Serra das Araras é considerada um dos principais corredores logísticos do Brasil. Cerca de 390 mil veículos passam mensalmente pela região, dos quais aproximadamente 36% são caminhões que transportam cargas entre as duas maiores metrópoles brasileiras.Os trabalhos tiveram início em abril de 2024 e já alcançaram cerca de 70% de execução. O empreendimento foi desenvolvido para eliminar gargalos históricos da rodovia, marcada pelo traçado sinuoso e por limitações operacionais que afetavam diretamente a circulação de veículos.Quando estiver concluída, a estrutura terá quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, 24 viadutos, duas rampas de escape e iluminação ao longo de toda a serra.De acordo com a concessionária, a modernização busca reforçar a segurança viária, aumentar a eficiência logística e impulsionar o desenvolvimento econômico regional e nacional.

Principais números da obra:

390 mil veículos (36% carga) por mês;

70% de avanço físico da obra;

24 novos viadutos;

4 faixas de rolamento por sentido;

Acostamento em ambos os sentidos;

2 rampas de escape;

Iluminação em toda a extensão;

Entrega da 1ª fase com 8 novos viadutos e 4 km de novas pistas de subida (sentido São Paulo).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.