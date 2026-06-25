Quando concluída, a Nova Serra das Araras contará com uma infraestrutura modernaDivulgação CCR
Nesta etapa inicial, foram liberados ao tráfego quatro quilômetros da nova pista de subida, no sentido São Paulo, além de oito viadutos iluminados. A expectativa é que as melhorias garantam mais segurança, fluidez no trânsito e ampliação da capacidade operacional em um dos trechos rodoviários mais movimentados do país.
Situada entre os municípios de Piraí e Paracambi, no Sul Fluminense, a Serra das Araras é considerada um dos principais corredores logísticos do Brasil. Cerca de 390 mil veículos passam mensalmente pela região, dos quais aproximadamente 36% são caminhões que transportam cargas entre as duas maiores metrópoles brasileiras.
Os trabalhos tiveram início em abril de 2024 e já alcançaram cerca de 70% de execução. O empreendimento foi desenvolvido para eliminar gargalos históricos da rodovia, marcada pelo traçado sinuoso e por limitações operacionais que afetavam diretamente a circulação de veículos.
Quando estiver concluída, a estrutura terá quatro faixas de rolamento e acostamento em cada sentido, 24 viadutos, duas rampas de escape e iluminação ao longo de toda a serra.
De acordo com a concessionária, a modernização busca reforçar a segurança viária, aumentar a eficiência logística e impulsionar o desenvolvimento econômico regional e nacional.
70% de avanço físico da obra;
24 novos viadutos;
4 faixas de rolamento por sentido;
Acostamento em ambos os sentidos;
2 rampas de escape;
Iluminação em toda a extensão;
Entrega da 1ª fase com 8 novos viadutos e 4 km de novas pistas de subida (sentido São Paulo).
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