Casa em Rio das Pedras é atingida por granada na madrugada de quinta-feira (25) - Reprodução/Redes sociais

Casa em Rio das Pedras é atingida por granada na madrugada de quinta-feira (25)Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/06/2026 15:29

Veja o vídeo abaixo. Rio - A moradora que teve a casa atingida por uma granada lançada por criminosos em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, nesta quinta-feira (25), desabafou sobre a disputa territorial. Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o artefato foi arremessado no meio da noite sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.

"Às 3h13 da madrugada jogaram uma granada sobre a minha casa, no Areal, em Rio das Pedras. Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando moradores inocentes vão sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", escreveu em uma publicação nas redes sociais.



Em vídeo divulgado pela própria moradora, é possível ver a dimensão dos danos causados pela explosão. Parte do teto da casa ficou destruído, e os escombros atingiram móveis e eletrodomésticos da família. Veja as imagens abaixo:



Criminosos jogam granada dentro de casa de morador em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (25)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/1mROxbhEUF — Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2026

Em outra postagem, a moradora negou que o imóvel tenha sido alvo por qualquer suposta ligação da família dela com a milícia. "Aqui é casa de trabalhador", afirmou.



O caso aconteceu em meio a mais uma madrugada marcada por intensos confrontos armados em Rio das Pedras. A região vive momentos de tensão desde a semana passada, em razão das sucessivas tentativas de invasão promovidas por criminosos do Comando Vermelho contra a área controlada pela milícia.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) identificaram disparos de arma de fogo na região de mata da comunidade. Não houve confronto com os agentes. O policiamento foi reforçado na localidade e no entorno.

