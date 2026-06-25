Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, teve nova madrugada de tiroteiosReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Criminosos jogam granada dentro de casa de morador em Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira (25)— Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2026
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Na manhã de sexta (19), uma guerra entre criminosos provocou tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.
No mesmo dia, comerciantes revelaram a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além de constantes trocas de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
No sábado (20), outro confronto entre criminosos e policiais militares terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas. Na madrugada desta segunda (22), mais um intenso tiroteio ocorreu em Rio das Pedras.
Na terça-feira (23), a PM realizou operação em comunidades próximas a região, como Gardênia Azul e Muzema. Mais localidades do entorno também receberam atenção especial das forças de segurança.
Durante o reforço do policiamento na comunidade Cidade de Deus, inclusive, agentes avistaram homens armados que efetuaram disparos contra as equipes, resultando em confronto. Dois suspeitos foram detidos. Policiais também realizaram a apreensão de duas pistolas, cinco rádios transmissores e entorpecentes.
Já na Muzema, as equipes recuperaram uma motocicleta e apreenderam drogas. Na mesma comunidade, as equipes também localizaram um imóvel utilizado como desmanche clandestino, contendo diversas peças de veículos roubados.
Na comunidade da Gardênia Azul, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), após vasculhamento com cães farejadores especializados na detecção de armas e entorpecentes, localizaram uma grande quantidade de material ilícito escondido em um espaço entre as paredes de duas residências.
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