Fuzis, armas e granadas foram apreendidos na açãoDivulgação
Segundo a corporação, equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) realizavam reforço no patrulhamento quando foram atacadas a tiros. Três dos suspeitos feridos acabaram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Outros dois homens terminaram presos.
Violência recorrente
Na manhã de sexta (19), uma guerra entre criminosos provocou intenso tiroteio na região e impactou a circulação de ônibus na região. Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.
No mesmo dia, comerciantes revelaram ao DIA a rotina de medo em meio aos confrontos. Segundo uma das denúncias, além dos constantes troca de tiros, moradores e trabalhadores enfrentam cobranças de taxas abusivas impostas por criminosos.
Na última quinta (18), a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino utilizado por milicianos. Na ação, foi localizado, em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.
Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposição, além de um crânio e outros despojos humanos. Todo o material foi encaminhado para perícia e exames de identificação. A suspeita é que sejam dois corpos do sexo masculino.
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