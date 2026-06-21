Tempo neste domingo permaneceu nublado e com baixas temperaturas - Érica Martin/Agência O Dia

Tempo neste domingo permaneceu nublado e com baixas temperaturasÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 21/06/2026 16:52

Rio - O primeiro dia do inverno, neste domingo (21), já começou com frio e tempo nublado. A previsão indica uma breve melhora na segunda-feira (22), com predomínio de sol. No entanto, a partir de terça (23), os termômetros voltam a cair e há possibilidade de chuva na capital fluminense.



Mesmo em meio ao frio, alguns cariocas foram flagrados realizando atividade física no Mirante do Leblon, na Zona Sul. No entanto, o cenário tradicional de biquínis e praias lotadas, deu lugar a casacos e orlas mais vazias.

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Segundo o Centro de Operações Rio, ao longo do dia, as temperaturas apresentaram declínio, com mínima registrada de 17,4°C e máxima de 25,3°C.



Confira previsão para os próximos dias

Segundo o Centro de Operações Rio, ao longo do dia, as temperaturas apresentaram declínio, com mínima registrada de 17,4°C e máxima de 25,3°C.

A segunda-feira (22) será de tempo estável na cidade, com previsão de céu parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em elevação. A temperatura máxima é de 33ºC e mínima de 13ºC.



A terça-feira (23) será influenciada pela aproximação e passagem de uma frente fria. Haverá aumento de nebulosidade, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada isolada a partir do final da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura máxima será de 30ºC e mínima de 17ºC.



Na quarta-feira (24), por conta da atuação de áreas de instabilidade associadas à passagem de uma frente fria, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados a fortes. Os termômetros irão variar entre 26ºC e 17ºC.



Já a quinta-feira (25), ainda será influenciada pela atuação desta frente fria e posterior entrada de umidade proveniente do oceano. O céu estará encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados e as temperaturas em declínio. A máxima será de 23ºC e mínima de 15ºC.