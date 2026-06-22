Em 4 de julho, a orquestra irá se apresentar de graça. Também haverá exposição no Museu do Exército - Divulgação

Em 4 de julho, a orquestra irá se apresentar de graça. Também haverá exposição no Museu do ExércitoDivulgação

Publicado 22/06/2026 00:00

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Orquestra Forte de Copacabana celebrará seus 15 anos de existência com um concerto gratuito no dia 4 de julho, sábado, às 18h, no Forte de Copacabana. Sob a regência de Luiz Potter, a apresentação contará com a participação do cantor Julio Estrela e da renomada flautista Ana Paula Cruz.



O concerto reunirá as três formações do projeto: a Camerata Forte de Copacabana, formada por 13 meninas instrumentistas, e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, composta por 18 jovens, de 13 a 21 anos, oriundos de áreas de vulnerabilidade do Rio de Janeiro. A Orquestra, que começou com apenas 15 alunos, hoje atende a cerca de 50 jovens oriundos de contextos de vulnerabilidade social em diferentes regiões do Rio de Janeiro.



Além do concerto, uma exposição comemorativa também estará em cartaz no Salão de Exposições Temporárias do Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. Organizada em estações cronológicas, a mostra reúne 120 fotografias, vídeos e registros históricos que revisitam marcos da trajetória do projeto: das primeiras formações com violões aos grupos de câmara, das turnês na China ao título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, destacando seu impacto social.



“Os 15 anos da Orquestra Forte de Copacabana representam uma construção coletiva, marcada pela participação e dedicação de centenas de crianças, jovens e educadores. Mais do que formar músicos, buscamos formar pessoas confiantes e preparadas para os desafios da vida”, destaca Márcia Melchior, diretora da Orquestra e idealizadora da iniciativa.



Mais de 2 mil estudantes já passaram pelo projeto



Ao longo de sua trajetória, mais de 2 mil estudantes aprenderam música na Orquestra Forte de Copacabana, que se consolidou como uma importante iniciativa de inclusão social e formação cultural, oferecendo ensino musical gratuito e ampliando oportunidades educacionais e profissionais para seus integrantes.



Ao longo desse tempo, a Orquestra construiu uma trajetória de destaque dentro e fora do país, levando a música brasileira a importantes palcos internacionais. O grupo já realizou duas turnês na China, sendo a mais recente em abril deste ano.



A temporada contou com apresentações em relevantes instituições chinesas, como a Universidade de Petróleo da China, além de um flashmob na icônica Muralha da China, celebrando as relações culturais entre as nações. Outro destaque da turnê foram as visitas e apresentações na Escola Politécnica de Guangzhou e também em dois grandes conservatórios de música chineses: o Conservatório de Música de Tianjin e o Conservatório de Música de Xinghai. Nas duas escolas, o grupo assinou um Memorando de Entendimento (MoU).



Essas parcerias viabilizam intercâmbios acadêmicos, masterclasses e residências artísticas, permitindo que alunos brasileiros estudem em instituições chinesas e que estudantes chineses participem de programas no Brasil, fortalecendo laços culturais no Ano Cultural Brasil–China.



A Orquestra Forte de Copacabana também realizou concertos em países como França e Uruguai, no Festival Jazz a la Calle, evento reconhecido como referência de jazz e música instrumental da América do Sul.



“A presença da Orquestra em eventos internacionais busca oferecer aos nossos alunos vivências em novas culturas, contribuindo para o seu crescimento pessoal e profissional”, completa Márcia Melchior.



No Brasil, o projeto já passou em espaços de referência, como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, além de registrar sua produção artística em álbuns dedicados a clássicos da MPB. O projeto também tem como mentor o músico Antônio Carlos, da dupla Antônio Carlos & Jocafi, com quem já lançou disco, além da regência e arranjos de Luiz Potter.

A Orquestra Forte de Copacabana teve início apenas com violões, mas hoje possui uma formação de big band e reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone, trompete, trombone e uma base formada por violão, baixo, guitarra, teclado, percussão e bateria. Os jovens são convidados a apresentar músicas do repertório tradicional da MPB, muito conhecido pelo público, assim como célebres canções de grandes nomes da nossa música, porém não tão conhecidas pelo grande público.





Em 2025, o projeto passou por uma significativa expansão, envolvendo um maior número de alunos e a criação de dois novos grupos. A Camerata Forte de Copacabana, composta exclusivamente por mulheres jovens instrumentistas de cordas — incluindo violinos, violas, violoncelo e contrabaixo —, e a Orquestra de Câmara Forte de Copacabana, formada pelas cordas e englobando instrumentos como trompa, oboé, fagote e bateria.





O projeto, registrado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro desde 2024, é idealizado pelo Instituto Rudá, por meio da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais e conta como mantenedora a CNOOC PETROLEUM BRASIL LTDA., o Grupo Shalom e a Vale como patrocinadores e copatrocínio da Tijoá Energia. O projeto conta ainda com o apoio cultural da Associação de Arte e Cultura RioMont - Associação de Arte e Cultura Brasil e China.





O Instituto Rudá é especializado em gestão de orquestras e, com idealização da produtora e empresária Márcia Melchior, a Orquestra Forte de Copacabana é formada por 28 jovens que possuem de 13 a 21 anos, alunos da rede pública de ensino. Os componentes ensaiam uma vez por semana no Forte de Copacabana e ainda contam com ensino de apoio, como aulas de inglês. A Orquestra também é parceira da Orquestra Shalom, que a acompanha há 12 anos.





“O objetivo da Orquestra é capacitar os jovens para que eles cheguem a ingressar em orquestras profissionais, em orquestras das Forças Armadas, e que tenham um caminho profissionalizante, graças à música. Felizmente, ao longo dos anos, diversos estudantes da Orquestra ingressaram em projetos musicais e culturais, na academia, alguns chegando mesmo ao doutorado. Essa é a nossa maior missão”, diz Márcia Melchior.





Acesse o site oficial da OFC: www.orquestrafortedecopacabana.com.br





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SERVIÇO:



Concerto de comemoração dos 15 anos da Orquestra Forte de Copacabana



Regência: Luiz Potter



Data: 4 de julho de 2026, sábado



Horário: 18h



Local: Forte de Copacabana - Praça Cel. Eugênio Franco, 1, Posto 6 - Copacabana, RJ.



Entrada gratuita. Livre.