Caso está sendo investigado pela 15ªDP (Gávea) - Google Street View

Caso está sendo investigado pela 15ªDP (Gávea)Google Street View

Publicado 21/06/2026 20:19

Rio - A Polícia Civil investiga uma agressão que terminou com um homem desmaiado durante um show após o jogo do Brasil contra o Haiti, na madrugada de sábado (20), no Village Festival, arena montada no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, na Zona Sul.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a vítima, ainda não identificada, caída ensanguentada. O rapaz teria sido socorrido por outros frequentadores do local. Até o momento, não há informações sobre como teria começado a confusão e nem sobre o quadro de saúde dele.



Segundo a Polícia Civil, um caso semelhante, mas com menos gravidade, foi registrado na 15ª DP (Gávea). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.



Em relação às imagens que circulam nas redes sociais, a corporação explica que não houve registro formal na unidade policial até o momento. No entanto, assim que tomou conhecimento do caso, a equipe da 15ª DP passou a apurar os fatos para identificar a vítima, os autores e a motivação. As investigações seguem em andamento para a completa elucidação do caso.

A reportagem não conseguiu contato com a organização do evento. O espaço está aberto para eventuais manifestações.