O material apreendido foi encaminhado à 4ª DPDivulgação/PMERJ
Venezuelano é preso com centenas de canetas emagrecedoras no Santo Cristo
Homem admitiu que receberia R$ 1,5 mil pela entrega da mercadoria, que não tinha nota fiscal
Orquestra Forte de Copacabana celebra 15 anos com concerto gratuito
Projeto - considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - apresentará o seu tradicional repertório de MPB
Última semana para o fim do dinheiro nos ônibus: 170 mil adesões ao Jaé desde o anúncio da medida
Até dia 28 de junho ainda pode ser pago em dinheiro
Polícia Civil investiga agressão que terminou com homem desmaiado em festa na Zona Sul
Caso aconteceu durante um show após o jogo do Brasil, na madrugada de sábado (20)
Motoboys protestam em condomínio após funcionário armado ameaçar entregador
Manifestantes quebraram o portão do espaço residencial. O caso é investigado pela Polícia Civil
Confronto termina com três criminosos feridos e dois presos em Rio das Pedras
Na ação, foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas
Veja a previsão do tempo para a primeira semana do inverno
Neste domingo as temperaturas apresentaram declínio, com mínima registrada de 17,4°C e máxima de 25,3°C
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