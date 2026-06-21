O material apreendido foi encaminhado à 4ª DP - Divulgação/PMERJ

O material apreendido foi encaminhado à 4ª DPDivulgação/PMERJ

Publicado 21/06/2026 14:52

Rio – Um venezuelano de 30 anos foi detido, na manhã deste domingo (21), com centenas de canetas emagrecedoras em condição irregular, no bairro Santo Cristo, na Zona Central. A prisão ocorreu durante patrulhamento do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom).

Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram Bernal José Rodriguez Carreno, na Rua Equador, ao notarem nervosismo em seu comportamento. Com ele, identificaram uma carga de 160 caixas sem nota fiscal do medicamento, cuja comercialização é regulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com ordem de apreensão em casos de versões falsificadas, irregulares ou manipuladas.

À equipe, Bernal informou que receberia R$ 1,5 mil para entregar o material, comprado na Argentina, num endereço no Santo Cristo. Ele, porém, não soube informar o nome do destinatário.

Além das canetas emagrecedoras sem documentação, os policiais ainda apreenderam uma quantia em moedas paraguaia e argentina, dois telefones celulares e caixas vazias de medicamentos. Bernal e os itens apreendidos foram encaminhados para a 4ª DP (Presidente Vargas).