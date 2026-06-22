Publicado 22/06/2026 00:00

A uma semana do fim do pagamento em dinheiro nos ônibus municipais e do encerramento do uso do cartão avulso (verde) nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM), o sistema Jaé já registra mais de 170 mil novas adesões desde o anúncio das mudanças pela Prefeitura do Rio, em 12 de maio.

As novidades entram em vigor no dia 28 de junho e fazem parte do processo de modernização da bilhetagem do transporte público municipal. Atualmente, apenas 4% das viagens realizadas nos ônibus municipais ainda são pagas em dinheiro, enquanto 96% dos embarques já utilizam meios eletrônicos de pagamento.

Para garantir mais comodidade aos passageiros durante a transição, a Prefeitura ampliou a rede de atendimento do Jaé, que já conta com cerca de 1.600 pontos ativos entre bancas de jornal, estabelecimentos credenciados, bilheterias e máquinas de autoatendimento instaladas nas estações do VLT, BRT e metrô (do Jardim Oceânico até Botafogo). Somente as bancas de jornal já somam mais de 500 pontos cadastrados para oferta do cartão.

PIX disponível em toda a frota

Outra alternativa disponível aos passageiros é o pagamento por PIX diretamente nos validadores instalados nos ônibus municipais.

A funcionalidade já está disponível em toda a frota e registra tempo médio de apenas 27 segundos por transação, oferecendo mais praticidade e agilidade no embarque.

Além do PIX, os passageiros podem utilizar o aplicativo Jaé e o cartão preto vinculado ao CPF.

Integrações ficam restritas ao aplicativo e ao cartão preto

A partir de 28 de junho, as integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) permanecerão disponíveis apenas para os usuários do aplicativo Jaé e do cartão preto vinculado ao CPF.

O cartão verde poderá ser usado normalmente para as viagens unitárias e recargas, mas deixará de oferecer os benefícios de integração tarifária.

A Prefeitura do Rio reforça que os passageiros que ainda utilizam o cartão verde para realizar as integrações devem realizar o cadastro no sistema, antes do fim do período de transição para continuar tendo acesso aos benefícios tarifários.

Para continuar tendo acesso aos benefícios, a Prefeitura do Rio reforça que os passageiros que ainda utilizam o cartão verde para fazer as integrações devem se cadastrar no sistema antes do fim do período de transição.