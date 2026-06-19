Policiamento segue reforçado em Rio das Pedras - Reginaldo Pimenta

Policiamento segue reforçado em Rio das PedrasReginaldo Pimenta

Publicado 19/06/2026 06:53

Rio - Uma guerra entre criminosos voltou a provocar intenso tiroteio em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste, e impactou a circulação de ônibus na região, na manhã desta sexta-feira (19). Segundo relatos de moradores, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam invadido a comunidade dominada pela milícia.

Nas redes sociais, testemunhas narram ainda sequência de explosões que levam pânico à população. Esse é o terceiro dia seguido de confrontos na localidade.

De acordo com Polícia Militar, o 18°BPM (Jacarepaguá) intensifica o policiamento e atua para estabilizar a região.

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Segundo o Rio Ônibus, 12 linhas que passam pela Avenida Engenheiro Souza Filho, principal via da região, tiveram seus itinerários alterados por questões de segurança pública.



Veja linhas impactadas:



343 Jardim Oceânico x Candelária

SP343 Rio das Pedras x Candelária

550 Cidade de Deus x Gávea

555 Rio das Pedras x Gávea

557 Rio das Pedras x Copacabana

861 Rio das Pedras x Curicica

862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

878 Tanque x Barra da Tijuca

SV878 Tanque x Barra da Tijuca

880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada

961 Rio das Pedras x Recreio

Devido ao confronto, cinco unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento e avaliam a possibilidade de abertura nas próximas horas. Outras duas clínicas mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

O tiroteio ocorre um dia depois da Polícia Civil encontrar mais um cemitério clandestino utilizado por milicianos. Ainda na tarde de quinta (18), criminosos sequestraram um ônibus da linha 343 (Jardim Oceânico x Candelária), retiraram a chave e o usaram como barricada na Avenida Engenheiro Souza Filho, uma das principais vias da região. Na ocasião, caçambas de lixo também foram usadas para interditar a rua.

Cemitérios Clandestinos

A Polícia Civil localizou em uma área de mata no alto da Estrada dos Sertões, também na tarde de quinta (18), um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas do grupo paramilitar que domina a região.

Do interior do fosso foram retirados dois corpos em avançado estado de decomposição, além de um crânio e outros despojos humanos. Todo o material foi encaminhado para perícia e exames de identificação. A suspeita é que sejam dois corpos do sexo masculino.