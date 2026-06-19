O acusado possui mais de 20 anotações criminais relacionadas a delitos patrimoniais - Reprodução/Polícia Civil

O acusado possui mais de 20 anotações criminais relacionadas a delitos patrimoniaisReprodução/Polícia Civil

Publicado 19/06/2026 17:21

Rio - Policiais prenderam, na quinta-feira (18), um homem apontado como um dos principais autores de furtos a residências e estabelecimentos comerciais da cidade. Ele foi encontrado no Centro de Itaguaí após um trabalho de inteligência e monitoramento de agentes da 50ª DP (Itaguaí).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu uma casa na Rua São Francisco, no bairro Califórnia, na noite de 21 de abril. De acordo com as investigações, ele furtou uma bicicleta avaliada em R$ 1.079.

Em outro caso, em 18 de maio, os agentes apontaram que o homem entrou em uma casa localizada na Rua Airton Fartir de Oliveira, no bairro Parque Paraíso. Na ocasião, ele levou diversos objetos, incluindo um botijão de gás.

O homem já possui seis condenações pelo crime de furto e acumula mais de 20 anotações criminais relacionadas a delitos patrimoniais. Ele estava solto desde abril após ficar três anos preso pelo mesmo crime.

Para os policiais, a reincidência chamou atenção porque os novos crimes teriam sido praticados pouco mais de um mês após a obtenção da liberdade.

Outro aspecto destacado pela investigação é que o suspeito costumava dificultar sua localização informando endereços inexistentes ou incompletos. Segundo a Polícia Civil, essa estratégia atrasava o andamento de processos judiciais e dificultava a realização de citações e intimações.

