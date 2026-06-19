Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínico - Reprodução/Redes sociais

Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais

Publicado 19/06/2026 20:41 | Atualizado 19/06/2026 20:55

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos os aparelhos da mãe do menino, Lidiane, do padrasto, do pai, Ademir, e da madrasta. Todo o material passará por perícia técnica e análise de dados.

Além da apreensão dos dispositivos eletrônicos, os agentes realizaram uma nova perícia no imóvel relacionado ao caso e recolheram material genético para exames complementares. Tudo isso faz parte de mais uma etapa das investigações conduzidas pela DHBF.

De acordo com a corporação, nenhuma linha foi descartada até o momento. Os investigadores trabalham para reconstruir todos os acontecimentos que antecederam o mal-estar da criança e aguardam o resultado de laudos periciais, toxicológicos e genéticos que poderão ajudar a esclarecer a causa da morte.

O caso mobiliza policiais desde o início de junho. Arthur morreu na noite do último dia 11, após permanecer internado em estado grave no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. Durante o período de internação, ele sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias e recebeu atendimento intensivo da equipe médica.

Segundo relatos, o menino havia retornado da escola no dia 1º de junho quando comeu um bolo de chocolate que estava na mochila dele. Pouco tempo depois, começou a apresentar sintomas graves e precisou ser socorrido às pressas. Além do chumbinho, os peritos também encontraram vestígios das substâncias lidocaína e midazolam no material coletado da criança. O corpo do menino Arthur foi sepultado no Cemitério da Vila Rosali, em São João de Meriti, na tarde do último sábado (13).