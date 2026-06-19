Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais
Polícia apreende celulares de pais de menino morto por envenenamento
Agentes voltaram ao imóvel ligado ao caso e recolheram novos elementos para perícia
Polícia apreende celulares de pais de menino morto por envenenamento
Agentes voltaram ao imóvel ligado ao caso e recolheram novos elementos para perícia
Vídeo: mulher é assaltada na frente do filho ao deixar criança em creche na Taquara
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime na Rua Iriquitia
Homem com extensa ficha criminal é preso com carro furtado e placas adulteradas em Nova Iguaçu
Segundo a Polícia Civil, suspeito atuava no transporte de veículos para desmanches clandestinos e tentou fugir durante a abordagem
Polícia prende homem com seis condenações por furto em Itaguaí
Suspeito é apontado como responsável pelos crimes em residências e estabelecimentos comerciais no município nos últimos meses
Casal é preso pela morte de mulher em Duque de Caxias
Crime ganhou repercussão após imagens mostrarem as agressões sofridas pela vítima no meio da rua
Granada é encontrada em casa de idosa em Campo Grande
Mulher, que era acumuladora, mantinha 14 cachorros em condições de maus-tratos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.