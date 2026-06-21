Breno Cruz é pesquisador e um dos idealizadores da festa no Muhcab - Lipe Borges / Divulgação

Breno Cruz é pesquisador e um dos idealizadores da festa no MuhcabLipe Borges / Divulgação

Publicado 21/06/2026 00:00

Promovido pelo pesquisador Breno Cruz como parte das ações do Festival Gastronomia Preta, o evento será realizado entre os dias 3 e 5 de julho, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), na Gamboa, região central do Rio. A programação reúne apresentações de quadrilha, brincadeiras para todas as idades, bingo, feira gastronômica e o lançamento do documentário 'Pretonomia', reforçando o compromisso do festival com a valorização dos saberes e fazeres afro-brasileiros.

"A escolha do Muhcab como sede do evento reforça a conexão do Festival Gastronomia Preta com a história da população negra no Rio. Voltar ao museu é muito importante para o movimento porque foi lá que realizamos a primeira edição do Prêmio Gastronomia Preta e, desde então, o espaço se tornou uma referência de força, ancestralidade e aquilombamento. Estar na Pequena África é ocupar um território que carrega a memória e a resistência do povo negro, reafirmando nosso pertencimento e fortalecendo os vínculos entre cultura, gastronomia e identidade", destaca Breno Cruz.



Ao longo de três dias, o público será convidado a celebrar a ancestralidade negra por meio da gastronomia, da cultura popular e das tradições que marcam os festejos de São João. A abertura acontece na sexta (3), às 16h, com o lançamento do documentário 'Pretonomia', em sessão especial para convidados. A produção reúne depoimentos de participantes do projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que há três anos promove a qualificação de profissionais para a atuação nos setores de alimentos, bebidas e hospitalidade. O documentário celebra a trajetória do projeto a partir das experiências compartilhadas por seus participantes, evidenciando os impactos da iniciativa em suas vidas e trajetórias profissionais.



A partir das 18h, os portões serão abertos ao público para o início oficial da festa junina, que segue com a apresentação de quadrilhas e atividades culturais até às 22h. No sábado (4) e no domingo (5), a programação começa ao meio-dia, com a feira gastronômica e as brincadeiras juninas, reunindo atrações para toda a família, incluindo quadrilha infantil, bingo e quadrilha de adultos.



Eixo central do trabalho desenvolvido pelo Festival Gastronomia Preta, a cultura e os saberes ancestrais da comida são os grandes destaques do evento. O público poderá experimentar pratos que dialogam com as tradições juninas e com as matrizes afro-brasileiras da culinária nacional. Entre as opções salgadas estão canjiquinha com costela, cuscuz recheado, xinxim de frango, vaca atolada, milho cozido, cachorro-quente e a tradicional chica doida, prático típico goiano com milho, requeijão e linguiça. Na ala doce serão oferecidos canjica, pé-de-moça, bolo de milho com queijo e goiabada, curau de milho com cocada, brigadeiro de milho e gumbe, uma sobremesa africana.



Mais do que uma festa junina, o Arraiá Gastronomia Preta reafirma o compromisso do festival com a valorização dos saberes, fazeres e patrimônios afro-brasileiros, promovendo experiências que conectam gastronomia, educação, cultura e identidade. Realizado em um dos mais importantes equipamentos culturais dedicados à preservação da memória negra no país, o evento fortalece o papel da Pequena África como território de resistência, celebração e produção de conhecimento.



O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) participa como apoiador especial da iniciativa, uma realização do Festival Gastronomia Preta, do Pretonomia e da SAV Social, com apoio do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, da TV Globo e da plataforma O Que Fazer no Rio.



SERVIÇO



Arraiá Gastronomia Preta 2026



Data: sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5) de julho de 2026



Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)



Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80, Gamboa, Pequena África, Centro do Rio.



Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada pelo Sympla e apresentação de QR Code na entrada.





Programação



Sexta-feira, 3 de julho



16h – Lançamento do documentário “Pretonomia” (sessão para convidados)



18h – Abertura do evento ao público



20h30 – Quadrilha



22h – Encerramento



04 e 05 de julho



12h – Abertura da Feira Gastronômica e das brincadeiras



16h – Quadrilha das crianças



18h30 – Bingo



20h – Quadrilha dos adultos



22h – Encerramento



Classificação indicativa: Livre