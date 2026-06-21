Breno Cruz é pesquisador e um dos idealizadores da festa no MuhcabLipe Borges / Divulgação
Ao longo de três dias, o público será convidado a celebrar a ancestralidade negra por meio da gastronomia, da cultura popular e das tradições que marcam os festejos de São João. A abertura acontece na sexta (3), às 16h, com o lançamento do documentário 'Pretonomia', em sessão especial para convidados. A produção reúne depoimentos de participantes do projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que há três anos promove a qualificação de profissionais para a atuação nos setores de alimentos, bebidas e hospitalidade. O documentário celebra a trajetória do projeto a partir das experiências compartilhadas por seus participantes, evidenciando os impactos da iniciativa em suas vidas e trajetórias profissionais.
A partir das 18h, os portões serão abertos ao público para o início oficial da festa junina, que segue com a apresentação de quadrilhas e atividades culturais até às 22h. No sábado (4) e no domingo (5), a programação começa ao meio-dia, com a feira gastronômica e as brincadeiras juninas, reunindo atrações para toda a família, incluindo quadrilha infantil, bingo e quadrilha de adultos.
Eixo central do trabalho desenvolvido pelo Festival Gastronomia Preta, a cultura e os saberes ancestrais da comida são os grandes destaques do evento. O público poderá experimentar pratos que dialogam com as tradições juninas e com as matrizes afro-brasileiras da culinária nacional. Entre as opções salgadas estão canjiquinha com costela, cuscuz recheado, xinxim de frango, vaca atolada, milho cozido, cachorro-quente e a tradicional chica doida, prático típico goiano com milho, requeijão e linguiça. Na ala doce serão oferecidos canjica, pé-de-moça, bolo de milho com queijo e goiabada, curau de milho com cocada, brigadeiro de milho e gumbe, uma sobremesa africana.
Mais do que uma festa junina, o Arraiá Gastronomia Preta reafirma o compromisso do festival com a valorização dos saberes, fazeres e patrimônios afro-brasileiros, promovendo experiências que conectam gastronomia, educação, cultura e identidade. Realizado em um dos mais importantes equipamentos culturais dedicados à preservação da memória negra no país, o evento fortalece o papel da Pequena África como território de resistência, celebração e produção de conhecimento.
O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) participa como apoiador especial da iniciativa, uma realização do Festival Gastronomia Preta, do Pretonomia e da SAV Social, com apoio do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab), da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, da TV Globo e da plataforma O Que Fazer no Rio.
SERVIÇO
Arraiá Gastronomia Preta 2026
Data: sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5) de julho de 2026
Local: Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)
Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80, Gamboa, Pequena África, Centro do Rio.
Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada pelo Sympla e apresentação de QR Code na entrada.
Programação
Sexta-feira, 3 de julho
16h – Lançamento do documentário “Pretonomia” (sessão para convidados)
18h – Abertura do evento ao público
20h30 – Quadrilha
22h – Encerramento
04 e 05 de julho
12h – Abertura da Feira Gastronômica e das brincadeiras
16h – Quadrilha das crianças
18h30 – Bingo
20h – Quadrilha dos adultos
22h – Encerramento
Classificação indicativa: Livre
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