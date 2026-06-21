O VLT mudou a vida de muitos passageiros do Rio de Janeiro - Alex Ferro/ Divulgação

O VLT mudou a vida de muitos passageiros do Rio de JaneiroAlex Ferro/ Divulgação

Publicado 21/06/2026 00:00

fotogaleria O VLT Carioca completou neste mês 10 anos de vida com índice de satisfação de 84% entre os clientes, segundo Instituto AtlasIntel (empresa brasileira de pesquisa de mercado e ciência de dados). O resultado reforça a percepção positiva dos passageiros sobre um sistema que, ao longo da última década, passou a integrar modais, reduzir distâncias e transformar a paisagem urbana do Centro do Rio.Desde o início da operação, em 2016, o bonde moderno já transportou cerca de 180 milhões de passageiros em trajetos que conectam pontos estratégicos da capital, como o metrô, os trens, a rodoviária, Aeroporto Santos Dumont, a Central do Brasil, as barcas e a Região Portuária. Além de ampliar a mobilidade, a implantação do VLT contribuiu para a redução da circulação de ônibus e a reorganização e valorização do espaço urbano.

"O VLT cumpre um papel estratégico ao integrar diferentes modais de transporte e aproximar as pessoas de pontos importantes da região de forma eficiente e sustentável. Hoje, o sistema já faz parte da rotina dos cariocas que circulam pelo Centro e conta com uma avaliação muito positiva dos passageiros, o que demonstra sua consolidação na mobilidade do Rio", destacou a diretora do VLT, Silvia Bressan.

Entre os principais marcos dessa trajetória estão a expansão das linhas (atualmente são quatro em operação) e, mais recentemente, a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), que reforçou a integração entre diferentes meios de transporte. Desde o início da operação do terminal, em junho de 2024, cerca de 37,8 milhões de passageiros passaram pelo local. Hoje, o TIG concentra aproximadamente 12% da demanda diária do VLT Carioca.

O VLT Carioca segue em uma curva consistente de recuperação e aumento da demanda, com indicadores positivos ao longo dos últimos anos. A consolidação do Terminal Gentileza como polo integrador de diferentes modais e a retomada dos programas imobiliários na região do Porto reforçam o potencial de crescimento do sistema nos próximos anos.

Projetos como o Reviver Centro, a ocupação do polo tecnológico Porto Maravalley, a revitalização da Estação Leopoldina, os novos empreendimentos gastronômicos da Praça Mauá e a Rua da Cerveja devem contribuir para ampliar a circulação de pessoas na região atendida pelo VLT e alcançar a demanda prevista inicialmente.

Além disso, as novas linhas municipais de ônibus e de BRT integradas ao Terminal Gentileza, somadas à implantação do Bilhete Único Margaridas (BUM), que amplia a integração tarifária com o VLT, fortalecem a expectativa de aumento da demanda.



"Acreditamos em um cenário positivo para os próximos anos. O VLT segue em uma trajetória consistente de recuperação e crescimento, acompanhada de indicadores operacionais cada vez mais concretos. A consolidação do Terminal Gentileza como um importante polo de integração, somada ao avanço da requalificação urbana da região, amplia o potencial de expansão da demanda e fortalece o papel do sistema na mobilidade do Rio", destacou Silvia.



Sustentabilidade



O VLT Carioca se consolidou como o único modal da cidade a operar com 100% de energia renovável. Desde sua implantação, o sistema deixou de emitir cerca de 86 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2e) na atmosfera.



A eletricidade que move os trens vem exclusivamente de fontes renováveis, garantindo emissão zero de gases de efeito estufa durante a operação.

Sem o modal, cerca de 70% dos clientes utilizariam o transporte rodoviário e 30% recorreriam a veículos particulares para se deslocar pelo Centro do Rio, segundo estudos da concessionária. Apenas os ônibus seriam responsáveis pela emissão de aproximadamente 39,7 mil toneladas de CO2e (impacto ambiental significativamente maior).



Tecnologia e monitoramento



Como parte de um movimento de renovação urbana, o VLT ajudou a trazer modernidade para a região central e portuária da cidade, integrando mobilidade, inovação e requalificação do espaço. Ao longo desses dez anos, o sistema também avançou em tecnologia e monitoramento operacional.



A operação conta com acompanhamento das viagens e da circulação de passageiros por meio de 720 câmeras instaladas nas estações, cruzamentos e composições. As equipes do Centro de Controle Operacional (CCO) monitoram o sistema 24 horas por dia, permitindo atuação rápida em ocorrências e ajustes dinâmicos na oferta de viagens de acordo com a demanda.



Atualizações na frota



A concessionária iniciou, em 2025, um programa de atualização dos sistemas da frota, composta por 32 trens, com foco no aumento da eficiência operacional e no reforço da segurança, garantindo a manutenção da qualidade do serviço prestado aos passageiros.



Na primeira etapa, concluída no ano passado, foram substituídos os supercapacitores de 16 trens, o equivalente a 50% da frota. A tecnologia, única no Brasil no transporte de passageiros, permite que os trens armazenem energia de forma rápida e eficiente, funcionando como fonte de energia embarcada integrada ao sistema de Alimentação pelo Solo (APS).

Em 2026, teve início a segunda etapa do processo, que prevê a substituição dos equipamentos de mais nove trens. Ao todo, considerando as duas fases, cerca de 300 equipamentos estão sendo trocados sem impacto na circulação das composições.



Expansão para outros bairros

Quem mora nas imediações onde passa o VLT gosta bastante. "Sou moradora da região desse que nasci, há 62 anos, e vi o VLT chegar e mudar o bairro. Uso o transporte diariamente, assim como toda a minha família, para o trabalho, o lazer, para ir ao médico e às compras. Acho o transporte essencial e de qualidade. Gosto tanto que aviso aos funcionários quando vejo algo que precisa de atenção dentro dos trens ou nas estações. Meu desejo é que o projeto seja expandido e chegue a outros bairros", pontua Rubia Lopes, bacharel em direito e gerente de produção de um centro cultural da região.



Melhora na qualidade de vida

"Busquei uma oportunidade de emprego no VLT assim que começaram as obras de implantação, pois eu via a instalação dos trilhos e a construção da sede da empresa, já que moro na Providência. Em 2017, consegui o emprego e hoje atuo no Terminal Gentileza. Com o meu trabalho, criei a minha filha e melhorei a qualidade de vida da minha família. Sou cliente nas horas vagas e me sinto parte da história desse trenzinho que mudou o jeito dos passageiros circularem pelo centro", afirma Cleidir Cunha dos Santos, agente de atendimento e segurança do VLT Carioca.