O interessados em fazer o curso recebem certificado - Divulgação

O interessados em fazer o curso recebem certificadoDivulgação

Publicado 21/06/2026 00:00

A Zona Oeste do Rio de Janeiro ganhará um novo espaço voltado à qualificação profissional, inclusão social e desenvolvimento comunitário. No dia 27 de junho de 2026, às 18h, será inaugurado o Centro Social do Projeto Reage Brasil, na Rua Fernanda, 1441, em Santa Cruz.

A iniciativa oferecerá cursos gratuitos com certificado e atividades esportivas para jovens e adultos da região. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone: (21) 97040-0088. "Nosso compromisso é servir à comunidade e criar caminhos para que jovens, adultos e famílias tenham acesso à formação e a novas oportunidades. Este centro social representa esperança e desenvolvimento para Santa Cruz", afirma o pastor Edinho, presidente do Projeto Reage Brasil.

Entre os cursos disponíveis estão elétrica, refrigeração, barbeiro, espanhol, design de sobrancelhas, nail design, auxiliar de creche, cuidador de idosos, massoterapia, artesanato e entrelace (trancista). Na área esportiva, serão oferecidas aulas de jiu-jitsu, judô e escolinha de futebol.

"Acreditamos que a transformação social acontece quando oferecemos oportunidades concretas para as pessoas desenvolverem seus talentos e construírem um futuro melhor. O Centro Social nasce com esse propósito", destaca Marcos Nobre, apoiador cultural da iniciativa.



O projeto tem como objetivo fortalecer a cidadania e ampliar o acesso à formação e ao esporte para moradores de Santa Cruz e bairros vizinhos.



Serviço:

Inauguração do Centro Social do Projeto Reage Brasil

Data: 27 de junho de 2026

Horário: 18h

Local: Rua Fernanda, 1441 – Santa Cruz – Rio de Janeiro

Inscrição: (21) 97040-0088.



Cursos com certificado:

• Jiu-jitsu

• Judô

• Escolinha de Futebol

• Espanhol

• Elétrica

• Barbeiro

• Refrigeração

• Entrelace (Trancista)

• Nail Design (Manicure)

• Design de Sobrancelhas

• Auxiliar de Creche

• Cuidador de Idosos

• Artesanato (Velas, Resina e Sabonetes)

• Massoterapia