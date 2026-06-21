A Zona Oeste do Rio de Janeiro ganhará um novo espaço voltado à qualificação profissional, inclusão social e desenvolvimento comunitário. No dia 27 de junho de 2026, às 18h, será inaugurado o Centro Social do Projeto Reage Brasil, na Rua Fernanda, 1441, em Santa Cruz.
A iniciativa oferecerá cursos gratuitos com certificado e atividades esportivas para jovens e adultos da região. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone: (21) 97040-0088. "Nosso compromisso é servir à comunidade e criar caminhos para que jovens, adultos e famílias tenham acesso à formação e a novas oportunidades. Este centro social representa esperança e desenvolvimento para Santa Cruz", afirma o pastor Edinho, presidente do Projeto Reage Brasil.
Entre os cursos disponíveis estão elétrica, refrigeração, barbeiro, espanhol, design de sobrancelhas, nail design, auxiliar de creche, cuidador de idosos, massoterapia, artesanato e entrelace (trancista). Na área esportiva, serão oferecidas aulas de jiu-jitsu, judô e escolinha de futebol.
"Acreditamos que a transformação social acontece quando oferecemos oportunidades concretas para as pessoas desenvolverem seus talentos e construírem um futuro melhor. O Centro Social nasce com esse propósito", destaca Marcos Nobre, apoiador cultural da iniciativa.
O projeto tem como objetivo fortalecer a cidadania e ampliar o acesso à formação e ao esporte para moradores de Santa Cruz e bairros vizinhos.
Serviço: Inauguração do Centro Social do Projeto Reage Brasil Data: 27 de junho de 2026 Horário: 18h Local: Rua Fernanda, 1441 – Santa Cruz – Rio de Janeiro Inscrição: (21) 97040-0088.
Cursos com certificado: • Jiu-jitsu • Judô • Escolinha de Futebol • Espanhol • Elétrica • Barbeiro • Refrigeração • Entrelace (Trancista) • Nail Design (Manicure) • Design de Sobrancelhas • Auxiliar de Creche • Cuidador de Idosos • Artesanato (Velas, Resina e Sabonetes) • Massoterapia
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