A programação é inspirada no universo das Copas do Mundo - Larissa Sousa/Instituto Uevom

A programação é inspirada no universo das Copas do MundoLarissa Sousa/Instituto Uevom

Publicado 21/06/2026 00:00

O esporte como ferramenta de cidadania, convivência e construção de futuro. Esse é o objetivo da ação 'Nossa Copa, Nossa História', promovida pelo Projeto Educar Pelo Esporte na quarta-feira (24) das 9h às 12h, na Vila Olímpica Seu Amaro, no Complexo da Maré.

Inspirada no universo das Copas do Mundo, a programação reunirá alunos do projeto e estudantes de escolas parceiras em uma manhã de integração por meio de atividades esportivas e recreativas, incluindo futsal, futebol, futmesa, mini futevôlei, recreação aquática e dinâmicas educativas voltadas para temas como cidadania, equidade e sustentabilidade.

Realizado pelo Instituto Uevom, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o Projeto Educar Pelo Esporte atende mais de 1.600 participantes e utiliza o esporte como instrumento de inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

A proposta da atividade é ampliar a relação entre o projeto, as escolas do território e as famílias, reforçando valores como cooperação, respeito às diferenças e trabalho em equipe.

"O esporte ensina muito além das regras do jogo. Ele fortalece a convivência, desenvolve autonomia e ajuda a formar cidadãos mais conscientes de seus direitos e responsabilidades. ‘Nossa Copa, Nossa História’ é um convite para celebrar esses valores coletivamente", afirma Celso Roberto, coordenador técnico do Projeto Educar pelo Esporte.

Com quase 30 anos de atuação na Maré, o Instituto Uevom já impactou mais de 100 mil pessoas por meio de iniciativas que unem esporte, educação e assistência social.

Sobre o Projeto Educar Pelo Esporte

O Educar Pelo Esporte é realizado pelo Instituto Uevom, com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. São oferecidas dez modalidades esportivas, incluindo práticas adaptadas para pessoas com deficiência, que já impactaram mais de 2.000 moradores do Complexo da Maré, nas instalações da Vila Olímpica Seu Amaro, de forma gratuita. Mas, o compromisso do projeto vai além do esporte. A iniciativa promove ações, eventos e oficinas socioeducativas tendo como temática e princípios pedagógicos, os direitos humanos, o respeito, a equidade de gênero, a conscientização ambiental e o combate às discriminações.