Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínico - Reprodução/Redes sociais

Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais

Publicado 11/06/2026 23:15 | Atualizado 11/06/2026 23:36

Morreu na noite desta quinta-feira (11) o menino Arthur de Melo Silva, de 11 anos, após permanecer internado por dez dias em estado grave com suspeita de envenenamento por chumbinho. Ele estava no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, desde o dia 1º de junho, quando passou mal após consumir um bolo de chocolate. A informação foi confirmada pelo pai da criança, Ademir Melo.



Horas antes da morte, familiares haviam feito um apelo público por doações de plaquetas na tentativa de ajudar no tratamento da criança. Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínico.



Relembre o caso



Arthur foi internado após comer um bolo de chocolate. Segundo o pai, Ademir Melo, a criança mora com ele e passa os fins de semana na casa da mãe. O episódio ocorreu no último dia 1º, dia seguinte a uma das visitas. Na ocasião, o menino chegou a ir para a escola e, em seguida, para casa, onde comeu a sobremesa supostamente envenenada, que estava dentro de sua mochila. Pouco tempo depois, começou a apresentar sintomas graves e precisou ser levado às pressas para o hospital.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e apura a possibilidade de que o alimento estivesse contaminado com chumbinho, produto clandestino frequentemente utilizado como veneno de ratos. Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) já ouviram familiares e testemunhas, além de analisarem imagens de câmeras de segurança e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o ocorrido.



Os investigadores aguardam os resultados dos laudos médicos, toxicológicos e periciais, que deverão apontar a causa da intoxicação e confirmar se houve envenenamento.



"Paralelamente, equipes seguem realizando diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Neste momento, nenhuma linha de investigação foi descartada, e qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos dependerá da análise de todos os elementos reunidos ao longo da apuração", explicou em comunicado.