Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais
Horas antes da morte, familiares haviam feito um apelo público por doações de plaquetas na tentativa de ajudar no tratamento da criança. Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínico.
Relembre o caso
Arthur foi internado após comer um bolo de chocolate. Segundo o pai, Ademir Melo, a criança mora com ele e passa os fins de semana na casa da mãe. O episódio ocorreu no último dia 1º, dia seguinte a uma das visitas. Na ocasião, o menino chegou a ir para a escola e, em seguida, para casa, onde comeu a sobremesa supostamente envenenada, que estava dentro de sua mochila. Pouco tempo depois, começou a apresentar sintomas graves e precisou ser levado às pressas para o hospital.
Os investigadores aguardam os resultados dos laudos médicos, toxicológicos e periciais, que deverão apontar a causa da intoxicação e confirmar se houve envenenamento.
"Paralelamente, equipes seguem realizando diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso. Neste momento, nenhuma linha de investigação foi descartada, e qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos dependerá da análise de todos os elementos reunidos ao longo da apuração", explicou em comunicado.
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