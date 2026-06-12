Com a nova regra, o espaço antes destinado à baliza virará ponto de referência para o início do exame - Reprodução

Com a nova regra, o espaço antes destinado à baliza virará ponto de referência para o início do exameReprodução

Publicado 12/06/2026 20:57

Rio – Os candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Estado do Rio não precisarão mais realizar a manobra de baliza durante o exame prático de direção. A mudança entra em vigor neste sábado (13) e segue determinação da Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segundo o Detran-RJ, esta é, por enquanto, a única alteração no processo de avaliação. Os demais procedimentos da prova prática permanecem inalterados, incluindo o percurso realizado pelos candidatos e os critérios utilizados pelos examinadores.

Com a nova regra, o espaço antes destinado à baliza continuará sendo utilizado apenas como ponto de referência para o início do exame. O instrutor deverá posicionar o veículo ao lado de uma baliza isolada e, a partir desse local, o candidato iniciará o trajeto já previamente estabelecido.

Em nota, o Detran-RJ informou que está promovendo as adaptações à resolução federal de forma gradual. O órgão destacou que o processo exige ajustes operacionais, já que utiliza tablets para transmissão online dos resultados das provas e sistemas de reconhecimento facial para identificação dos candidatos.

A medida gerou repercussão nas redes sociais. Enquanto alguns usuários comemoraram o fim da exigência, alegando que a baliza aumentava a reprovação nos exames, outros criticaram a mudança e defenderam que a manobra continua sendo importante para a formação de novos motoristas.

O Detran-RJ afirmou que a adequação busca garantir mais agilidade, transparência e segurança no processo de habilitação, sem alterar a avaliação da capacidade dos candidatos durante a condução do veículo.