Theo Fernandes Motta, de 9 anos, ao lado da mãe, Mônica Fernandes - Reprodução/Redes sociais

Theo Fernandes Motta, de 9 anos, ao lado da mãe, Mônica FernandesReprodução/Redes sociais

Publicado 12/06/2026 18:20

Rio - A mãe do pequeno Theo Fernandes Motta, de 9 anos, morto em um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, desabafou sobre a perda do filho. Em uma publicação nas redes sociais, Mônica Fernandes expressou sua dor em uma carta aberta ao menino.

"Meu filhotinho, me perdoa, mas não consigo descrever o amor que sinto e sempre sentirei por você, assim como o amor que você sentia por mim. A dor da sua partida nunca diminuirá o amor gigante que sinto por você", escreveu.

Mônica também lembrou que Theo morreu apenas nove dias antes de completar 10 anos. "Meu anjinho, obrigada por ter me ensinado o que é o amor verdadeiro durante os nove anos mais lindos da minha vida. Quero dizer 10, pois daqui a seis dias seria seu aniversário", lamentou.

Theo havia acabado de sair da escola acompanhado do avô e seguia para a Vila Olímpica da comunidade quando foi atropelado por um ônibus na tarde de quinta-feira (11), na Avenida Itararé. Segundo o tio da criança, Lindomar Soares Fernandes, que esteve no Instituto Médico-Legal (IML) na manhã desta sexta-feira (12), a família está devastada com a tragédia.

Morador do Complexo do Alemão, Theo estudava na Escola Jardim Pequeno Herói, que também prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em nota, a instituição afirmou: "O coração de nossa escola sente a partida do nosso menino, que sempre foi muito amado e demonstrava carinho por todos nós e pelo ambiente escolar".

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do ônibus realizou exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo. Os envolvidos estão sendo ouvidos, e a investigação busca esclarecer as circunstâncias do acidente.

O corpo do menino será sepultado às 16h de sábado (13), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O velório acontece na Capela 3, a partir das 13h.