Theo Fernandes Motta, de 9 anos, ao lado da mãe, Mônica FernandesReprodução/Redes sociais
'Meu filhotinho, me perdoa', desabafa mãe de menino morto em acidente no Complexo do Alemão
Corpo de Theo Fernandes Motta, de 9 anos, será sepultado no Cemitério de Inhaúma, neste sábado (13)
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