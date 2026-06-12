Theo Fernandes era filho único - Reprodução

Theo Fernandes era filho único Reprodução

Publicado 12/06/2026 09:11

Rio - Theo Fernandes Motta, de 9 anos, morto em um acidente com uma bicicleta elétrica na tarde desta quinta-feira (11), na Avenida Itararé, no Complexo do Alemão, Zona Norte, havia acabado de sair da escola com o avô e seguia para a Vila Olímpica da comunidade quando foi atropelado por um ônibus. Segundo o tio, Lindomar Soares Fernandes, que esteve no Instituto Médico-Legal (IML) na manhã desta sexta-feira (12), a família está devastada com a tragédia.

"A minha mãe está devastada, a avó está se culpando, a mãe está abalada, a gente, todo mundo. Ele era uma criança muito ativa, muito feliz e, infelizmente, está na mão de Deus, está com Jesus. O Theo também jogava futebol, ele era muito ativo na igreja católica, todo mundo amava muito ele e estão todos devastados, o pessoal da igreja, da escola, a família toda está devastada", lamentou.



O menino faria aniversário na próxima quarta-feira (17) e, segundo o tio, era filho único e o grande xodó da mãe.



"Minha irmã criava ele sozinho, o pai também ficava com ele, mas eles são separados, e o garoto era a vida dela, ela vivia para ele, casa dela é toda foto dele, ela está muito abalada. Ele ia fazer 10 anos agora nesse mês", contou.



O avô tinha ido buscar o neto na escola de bicicleta para evitar gastos com passagens e, agora, a avó se culpa por não ter ido de ônibus.

"Meu pai buscou ele na escola para minha mãe não ter que gastar passagem, agora ela está se culpando muito, dizendo que deveria ter ido. Ela está muito abalada, a gente deu um calmante para ela, mas ela está se culpando muito porque ela não foi buscar ele de ônibus. Está sendo uma situação muito complicada", explicou o tio.



Sobre o acidente, Lindomar relatou que o pai ainda está em choque e não se lembra do ocorrido. O que a família sabe até o momento é o que foi passado por testemunhas.



"A gente não tem muitos detalhes porque foi tudo muito rápido, meu pai ainda está meio em choque, ele não lembra de nada, não viu. O que falaram lá foi que o ônibus tentou desviar de um outro carro e quando ele tentou desviar, a traseira bateu nos dois e derrubou eles, que estavam parados perto do meio fio. E meu pai foi para um lado, ele foi para o outro e, infelizmente, teve essa fatalidade", contou.



Segundo o tio, a bicicleta estava parada no canto da pista, em frente à Vila Olímpica, quando foi atingida pelo ônibus.



"Pelo o que eu soube, e na hora que eu estava na delegacia, ouvi o motorista falar que ele não viu. Tanto que ele parou, acho que uns 30, 40 metros à frente, próximo da clínica da família, porque quem avisou foram os passageiros. Ele não viu", acrescentou.



Nas redes sociais, a mãe de Theo lamentou o caso. "Meu filho, meu amor, meu anjo, meu príncipe, minha vida. Você sempre foi e estava muito feliz e agora sorri para o Pai", escreveu.



Instituições lamentam o caso



A vítima frequentava a Igreja da Penha com a família e iria concluir a 1ª comunhão no fim do ano. Devido ao acidente, a instituição também remarcou a comemoração dos 10 anos da Basílica e 60 anos do Santuário para o dia 28 de junho.



"Inacreditável! Perdemos nosso Theozinho que era da Pastoral do Acolhimento e estava na nossa Catequese para fazer a 1ª comunhão em dezembro deste ano… Faria 10 anos na próxima quarta-feira! Rezemos pela sua alma! Amava demais a Igreja da Penha. Ela é quem o acolhe agora junto ao seu Filho, Jesus. Que ele descanse em paz! Amém", publicou a direção da igreja.



Theo era morador do Complexo do Alemão e estudava na Escola Jardim Pequeno Herói, que também prestou solidariedade aos parentes e amigos: "O coração de nossa escola está sentindo a partida de nosso menino, que sempre foi tão amado e que sempre demonstrou amor por todos nós e pelo ambiente escolar. Theozinho deixará saudades em todos nós. Agradecemos por cada momento compartilhado. Desejamos força à família e amigos. Guardaremos sua luz, seu sorriso e alegria para sempre! Deus te receba de braços abertos. Olha por nós daí! Brilha nossa estrelinha!".



A instituição também decretou luto oficial e suspendeu as aulas desta sexta (12), mantendo apenas o atendimento em tempo integral.



O projeto Vila Olímpica, na comunidade, do qual a criança era aluna, também se manifestou nas redes sociais.



"Theo fez parte da história da nossa Vila Olímpica, participando das atividades com alegria, dedicação e um sorriso que conquistava a todos. Sua presença iluminava nossos dias, e seu carinho, respeito e amizade deixarão lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Hoje nos despedimos de um aluno muito especial, que marcou a vida de professores, funcionários, colegas e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", afirmou.



O corpo do menino será sepultado às 16h de sábado (13), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O velório acontece na Capela 3, a partir das 13h.

Entenda o caso



Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Alemão realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o acidente, por volta das 14h40, próximo à Clínica da Família. De acordo com a PM, o veículo em que o menino estava se envolveu em uma colisão com um ônibus.



A criança sofreu ferimentos graves e foi socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada. O avô da criança também ficou ferido e recebeu atendimento médico.

Ainda segundo a PM, quando as equipes chegaram ao local, a cena do acidente já havia sido alterada por populares. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).



De acordo com a Polícia Civil, o motorista do ônibus realizou exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo. Os envolvidos estão sendo ouvidos, e a investigação busca esclarecer as circunstâncias do acidente. A ocorrência segue em andamento.



Em nota, a empresa de ônibus lamentou o ocorrido e informou que está colaborando com as investigações: "A Transportes Fabio's lamenta profundamente o acidente envolvendo um de nossos veículos na tarde desta quinta-feira (11). As circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, e a empresa vai prestar toda a colaboração na apuração do caso".

