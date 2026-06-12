Policiais isolaram a área no Estácio após ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos - Reprodução/ Redes Sociais

Policiais isolaram a área no Estácio após ataque a tiros que deixou um morto e dois feridosReprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/06/2026 21:12 | Atualizado 12/06/2026 21:57

Rio - Um homem, de aproximadamente 20 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (12) na Rua Estácio de Sá, no bairro do Estácio, região central do Rio. Outras duas pessoas também acabaram baleadas durante a ação criminosa e socorridas para unidades de saúde da região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionadas por volta das 16h15 para verificar uma ocorrência com tiros na altura do número 71. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o homem morto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito e a área foi isolada para a realização da perícia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local às 18h15 para realizar o recolhimento do cadáver. O corpo ainda não foi identificado.

As outras duas pessoas baleadas foram socorridas para unidades de saúde da região. Uma delas foi identificada como Pâmela Martins de Souza, encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A segunda, ainda não identificada, está no o Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido. Ela acabou sendo atingida por disparos na mão e no pé e será submetida a uma cirurgia. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Agentes da especializada já realizam diligências na região em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança para apurar a autoria do crime e esclarecer a motivação do ataque.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob a supervisão de Thalita Queiroz