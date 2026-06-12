Deputado Bebeto tem fiscalizado a execução das obras de modernização da Dutra - Câmara dos Deputados

Deputado Bebeto tem fiscalizado a execução das obras de modernização da DutraCâmara dos Deputados

Publicado 12/06/2026 20:23 | Atualizado 12/06/2026 22:15

A mobilidade urbana é uma das principais pautas defendidas pelo deputado federal Bebeto (PP-RJ) em Brasília. Desde o início do mandato, o parlamentar tem acompanhado de perto as obras de ampliação da Rodovia Presidente Dutra, considerada uma das intervenções mais importantes para o desenvolvimento da Baixada Fluminense.

As obras fazem parte de um amplo conjunto de investimentos voltados para modernizar a principal ligação entre a Baixada e a capital, reduzindo gargalos históricos, melhorando o fluxo de veículos e garantindo mais segurança para motoristas e passageiros.

Para Bebeto, o crescimento da Baixada Fluminense depende diretamente de investimentos em infraestrutura e mobilidade.

“Assim que assumi o mandato de deputado federal, defini a mobilidade urbana como uma das minhas principais bandeiras. Tenho acompanhado de perto essas intervenções, realizado audiências públicas, reuniões técnicas e cobrado soluções junto ao Governo Federal e aos órgãos responsáveis”, afirmou.

Um dos principais obstáculos para o avanço das obras é a permanência de uma torre de transmissão da Light localizada em área necessária para a continuidade das intervenções. Segundo o deputado, essa pendência vem atrasando uma obra estratégica para milhões de moradores da Baixada Fluminense.

Diante da situação, Bebeto já encaminhou ofício à concessionária e apresentou requerimentos cobrando providências para a remoção da estrutura, permitindo que as obras avancem dentro do cronograma previsto.

“Não podemos permitir que uma obra tão importante para a Baixada Fluminense fique paralisada por causa de uma única pendência. Já oficiei a Light, apresentei requerimentos e sigo cobrando uma solução definitiva. O desenvolvimento da nossa região não pode esperar”, destacou.

O deputado ressalta que milhares de trabalhadores enfrentam diariamente longos congestionamentos para chegar ao trabalho ou retornar para casa, realidade que impacta diretamente a qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico da região.

“Essas obras são fundamentais para garantir mais fluidez no trânsito, fortalecer a economia regional, reduzir o tempo de deslocamento dos trabalhadores e proporcionar mais qualidade de vida para a população da Baixada Fluminense”, afirmou.

A expectativa é que, com a conclusão das intervenções na Presidente Dutra, a região passe a contar com uma infraestrutura mais moderna e eficiente, contribuindo para atrair investimentos, gerar empregos e fortalecer o crescimento dos municípios da Baixada.

Para Bebeto, investir na Presidente Dutra é investir no futuro da Baixada Fluminense e garantir que a região continue avançando com mais mobilidade, desenvolvimento e oportunidades para a população.