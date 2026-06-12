Entre os locais impactados estão o Boulevard 28 de SetembroReprodução/X
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a falta de energia atingiu diversos cruzamentos da região, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para atuar nos pontos afetados e auxiliar na fluidez do trânsito.
Entre os locais impactados estão o Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, além de vias como a Avenida Maracanã, Avenida Rei Pelé, Rua Barão de Mesquita e Rua Gonzaga Bastos. Também houve relatos de interrupção no fornecimento de energia no Shopping Tijuca, Shopping Nova América, em Del Castilho e em áreas do Morro dos Macacos, onde parte do serviço chegou a ser restabelecida ainda durante a ocorrência.
Nas redes sociais, moradores relataram oscilações e quedas de energia em diferentes pontos da Zona Norte. Imagens compartilhadas por moradores mostraram ruas e estabelecimentos comerciais sem iluminação durante o período da ocorrência
Segundo a Light, não se trata de um apagão de grandes proporções. A concessionária informou que a ocorrência atingiu trechos específicos da Grande Tijuca e que o fornecimento já foi restabelecido em boa parte da região. Equipes seguem trabalhando para normalizar totalmente o serviço.
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