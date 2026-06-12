Entre os locais impactados estão o Boulevard 28 de Setembro - Reprodução/X

Entre os locais impactados estão o Boulevard 28 de SetembroReprodução/X

Publicado 12/06/2026 19:33 | Atualizado 13/06/2026 01:37

Rio – Moradores de bairros da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio, enfrentam interrupções no fornecimento de energia elétrica no fim da tarde desta sexta-feira (12). O problema afeta trechos da Tijuca, Vila Isabel, Maracanã, Andaraí e Grajaú, causando transtornos para moradores, comerciantes e motoristas, justamente no horário do rush e por ser Dia dos Namorados, data em que há um movimento maior na cidade.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a falta de energia atingiu diversos cruzamentos da região, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para atuar nos pontos afetados e auxiliar na fluidez do trânsito.



Entre os locais impactados estão o Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, além de vias como a Avenida Maracanã, Avenida Rei Pelé, Rua Barão de Mesquita e Rua Gonzaga Bastos. Também houve relatos de interrupção no fornecimento de energia no Shopping Tijuca, Shopping Nova América, em Del Castilho e em áreas do Morro dos Macacos, onde parte do serviço chegou a ser restabelecida ainda durante a ocorrência.



Nas redes sociais, moradores relataram oscilações e quedas de energia em diferentes pontos da Zona Norte. Imagens compartilhadas por moradores mostraram ruas e estabelecimentos comerciais sem iluminação durante o período da ocorrência

O Shopping Tijuca em nota afirmou que "na noite desta sexta (12) ficou temporariamente sem energia elétrica, devido à queda de fornecimento externo da empresa responsável na região. Neste momento, o shopping encontra-se aberto em funcionamento normal.".

O Shopping Nova América informou em nota que o fornecimento de energia foi interrompido por volta de 20h e que operou normalmente através de geradores.



Segundo a Light, não se trata de um apagão de grandes proporções. A concessionária informou que a ocorrência atingiu trechos específicos da Grande Tijuca e que o fornecimento já foi restabelecido em boa parte da região. Equipes seguem trabalhando para normalizar totalmente o serviço.

