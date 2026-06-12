Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais
Segundo a Polícia Civil, o exame toxicológico realizado pelo Laboratório de Toxicologia Forense do IML identificou a presença das substâncias lidocaína, midazolam e terbufós-sulfóxido, o chumbinho, no organismo da criança. "Os resultados serão analisados em conjunto com os demais elementos reunidos ao longo da investigação", afirmou a corporação, em nota.
Arthur estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz desde o início do mês. A morte foi confirmada pelo pai da criança, Ademir Melo.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que apura as circunstâncias do envenenamento e a origem das substâncias encontradas no organismo da vítima.
O corpo do menino ainda será submetido à necropsia. A investigação segue em andamento para esclarecer completamente o caso e identificar eventuais responsabilidades.
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