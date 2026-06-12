Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínico - Reprodução/Redes sociais

Arthur estava intubado e recebia cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações do quadro clínicoReprodução/Redes sociais

Publicado 12/06/2026 18:24





Segundo a Polícia Civil, o exame toxicológico realizado pelo Laboratório de Toxicologia Forense do IML identificou a presença das substâncias lidocaína, midazolam e terbufós-sulfóxido, o chumbinho, no organismo da criança. "Os resultados serão analisados em conjunto com os demais elementos reunidos ao longo da investigação", afirmou a corporação, em nota.



Arthur estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz desde o início do mês. A morte foi confirmada pelo pai da criança, Ademir Melo.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que apura as circunstâncias do envenenamento e a origem das substâncias encontradas no organismo da vítima.



O corpo do menino ainda será submetido à necropsia. A investigação segue em andamento para esclarecer completamente o caso e identificar eventuais responsabilidades. Rio - O Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) confirmou o envenenamento de Arthur de Melo Silva, 11 anos. O menino morreu na noite de quinta-feira (11) após passar dez dias internado em estado grave em um hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Arthur passado mal depois de comer um bolo de chocolate no dia 1º de junho.Segundo a Polícia Civil, o exame toxicológico realizado pelo Laboratório de Toxicologia Forense do IML identificou a presença das substâncias lidocaína, midazolam e terbufós-sulfóxido, o chumbinho, no organismo da criança. "Os resultados serão analisados em conjunto com os demais elementos reunidos ao longo da investigação", afirmou a corporação, em nota.Arthur estava internado no Hospital Estadual Ricardo Cruz desde o início do mês. A morte foi confirmada pelo pai da criança, Ademir Melo.O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que apura as circunstâncias do envenenamento e a origem das substâncias encontradas no organismo da vítima.O corpo do menino ainda será submetido à necropsia. A investigação segue em andamento para esclarecer completamente o caso e identificar eventuais responsabilidades.

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.