Feijoada do Ilè Asé do Ogun Já virou Patrimônio Histórico e Imaterial do Estado do Rio - Divulgação

Feijoada do Ilè Asé do Ogun Já virou Patrimônio Histórico e Imaterial do Estado do Rio Divulgação

Publicado 12/06/2026 15:06

Rio - Para celebrar o reconhecimento da Feijoda do Ogun Já como Patrimônio Histórico e Imaterial do Estado, o Ilè Asé do Ogun Já, em Tribobó, São Gonçalo, realizará um grande evento neste fim de semana, com entrada franca.

O festival nasce como um espaço de encontro entre gerações, reunindo lideranças religiosas, pesquisadores, artistas, representantes da sociedade civil e a comunidade em torno de um tema essencial: como construir o futuro sem perder de vista a ancestralidade.

Ao longo de quase seis décadas, a feijoada do terreiro tornou-se um símbolo de resistência cultural, pertencimento e transmissão de saberes, atravessando gerações.

No sábado (13), além da comida especial, a programação contará com rodas de conversa e atividades infantis, incluindo pula-pula e oficina de desenho. O encerramento, no domingo, será com roda de samba e show do cantor Igor Benatti.

Serviço:

Festival Ogun Já – Ancestralidade, Cultura e Futuro

Sábado (13) e domingo (14), a partir das 10h

Local: Ilè Asé Ogun Já

Endreço: Rua Francisco de Paula Moura Neto, 651, Tribobó