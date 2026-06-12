Ademir de Melo pediu por justiça pela morte do filho Arthur - Reginaldo Pimenta

Ademir de Melo pediu por justiça pela morte do filho ArthurReginaldo Pimenta

Publicado 12/06/2026 13:15

Rio - O pai do menino Arthur de Melo Silva, de 11 anos, se emocionou ao pedir justiça e agradecer o apoio recebido durante os dez dias que a criança passou internada em estado grave no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu. O menino passou mal após comer um bolo de chocolate e a suspeita é de que ele tenha sido envenenado com chumbinho. Na manhã desta sexta-feira (12), Ademir de Melo reforçou que o filho era saudável e pediu para que o autor do suposto envenenamento seja identificado.

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"Não vai trazer meu filho de volta, mas eu quero justiça. Só quero justiça. Perdi minhas forças para guerrear, só dependo de Deus e da polícia. Estou vendo a dedicação da polícia, sei que eles estão empenhados. Eu não consigo nem falar direito, estou com a cabeça confusa. Mas desejo que a polícia encontre o autor dessa covardia que fizeram com meu filho. Ele era saudável, forte", desabafou Ademir.

O menino chegou ao hospital no dia 1º de junho. Ademir elogiou a atuação da equipe médica e contou que Arthur sofreu ao menos três paradas cardíacas antes de morrer na noite desta quinta-feira (11).

"Eu perdi a batalha, não tenho mais o que fazer. Lutei com ele… Agora é agradecer a Deus pelas orações que todos fizeram. Todos estavam empenhados, de várias religiões, contavam para mim que estavam orando, rezando. Tenho que agradecer a Deus por esse carinho com meu filho. Agradecer também à equipe médica, todos envolvidos. Meu filho teve três ou quatro paradas cardíacas e os médicos ficaram em cima, não desistiram da vida do meu filho", destacou.

De acordo com o pai do menino, Arthur foi ao colégio e, ao chegar em casa, comeu um bolo de chocolate que estava em sua mochila. Pouco tempo depois, começou a apresentar sintomas graves e precisou ser levado às pressas para o hospital.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e apura a possibilidade de que o alimento estivesse contaminado com chumbinho, produto clandestino frequentemente utilizado como veneno de ratos. Os investigadores aguardam os resultados dos laudos médicos, toxicológicos e periciais, que deverão apontar a causa da intoxicação e confirmar se houve envenenamento.

Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) já ouviram familiares e testemunhas, além de analisarem imagens de câmeras de segurança e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o ocorrido.

"Neste momento, nenhuma linha de investigação foi descartada, e qualquer conclusão sobre a dinâmica dos fatos dependerá da análise de todos os elementos reunidos ao longo da apuração", comunicou a Polícia Civil.