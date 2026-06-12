Vereador Salvino Oliveira foi preso em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (11)REPRODUÇÃO
Justiça manda devolver bens apreendidos de Salvino Oliveira após investigação ser trancada
Celulares, computadores, dinheiro e carro recolhidos durante operação policial serão devolvidos ao vereador, familiares e empresa proprietária do veículo
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Homem é preso por estuprar o enteado de 7 anos na Zona Oeste
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