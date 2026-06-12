A bicicleta elétrica foi apreendida e devolvida à vítima. - Reprodução/Polícia Civil

A bicicleta elétrica foi apreendida e devolvida à vítima.Reprodução/Polícia Civil

Publicado 12/06/2026 16:59

Rio – Uma bicicleta elétrica furtada em maio foi recuperada pela Polícia Civil após a própria vítima identificar o veículo anunciado em uma plataforma de vendas online. A ação, realizada por agentes da 10ª DP (Botafogo) e da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), resultou na prisão em flagrante de um homem por receptação, na quinta-feira (11), no Catumbi, região central.



Segundo a investigação, a vítima procurou a delegacia após ser informada por um amigo de que uma bicicleta com características idênticas à sua estava sendo oferecida para venda na internet. A partir da denúncia, os policiais organizaram uma ação monitorada e orientaram a vítima a simular interesse na compra do veículo.



O encontro com os vendedores foi marcado em um estacionamento no Catumbi. No local, os agentes acompanharam a negociação e confirmaram que se tratava da bicicleta furtada. O homem que estava com o veículo foi abordado e preso em flagrante pelo crime de receptação. A bicicleta elétrica foi apreendida e devolvida à vítima.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no furto e apurar toda a cadeia criminosa responsável pela comercialização do bem roubado.