A bicicleta elétrica foi apreendida e devolvida à vítima.Reprodução/Polícia Civil
Segundo a investigação, a vítima procurou a delegacia após ser informada por um amigo de que uma bicicleta com características idênticas à sua estava sendo oferecida para venda na internet. A partir da denúncia, os policiais organizaram uma ação monitorada e orientaram a vítima a simular interesse na compra do veículo.
O encontro com os vendedores foi marcado em um estacionamento no Catumbi. No local, os agentes acompanharam a negociação e confirmaram que se tratava da bicicleta furtada. O homem que estava com o veículo foi abordado e preso em flagrante pelo crime de receptação. A bicicleta elétrica foi apreendida e devolvida à vítima.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.