O homem de 58 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável Divulgação PCRJ
De acordo com as investigações, os abusos vieram à tona após familiares perceberem mudanças no comportamento da criança.
Segundo a Policia Civil, durante conversas com parentes, o menino relatou ter sido vítima de violência sexual praticada pelo padrasto desde 2025 Segundo o jovem, o homem introduzia o dedo no ânus dele e o obrigava a praticar sexo oral. A criança ressaltou que a violência ocorreu diversas vezes.
Ainda segundo a investigação, a irmã da vítima encontrou o homem e o menino trancados em um quarto. Ao abrir a porta, o short do garoto estava embolado, indicando que ele havia acabado de vestir a roupa. A família descobriu o caso em março deste ano.
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