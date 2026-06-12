Três policiais penais foram presos em flagrante em presídio na Baixada - Divulgação / Seppen

Três policiais penais foram presos em flagrante em presídio na BaixadaDivulgação / Seppen

Publicado 12/06/2026 17:45

Rio - Três policiais penais foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (12). Os agentes foram acusados de facilitar a entrada de dinheiro e materiais proibidos no Presídio João Carlos da Silva, em Japeri, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a ação foi realizada pela Corregedoria-Geral. Um dos policiais foi flagrado enquanto tentava entrar na penitenciária com os itens ilegais. Durante a revista, foram encontrados cerca de R$ 27 mil em espécie, além de sete maços de cigarro, dois pacotes de charuto, seis caixas de anabolizantes, um pacote de café, 52 pacotes de suco em pó e dois carregadores de celular.

O dinheiro e o material foram apreendidos e a ocorrência foi apresentada à 63ª DP (Japeri). A Corregedoria abordou os três e instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A ocorrência está em andamento. A Seppen, ainda, reforçou que "não compactua com desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus servidores".