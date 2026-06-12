Os 14 cães foram resgatados e encaminhados para uma instituição especializada - Reprodução/Polícia Civil

Os 14 cães foram resgatados e encaminhados para uma instituição especializadaReprodução/Polícia Civil

Publicado 12/06/2026 16:07

Rio – A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (12), Ednei Quirino de Lima por maus-tratos a animais. No apartamento dele, na rua Rua Moncorvo Filho, no Centro, 14 cães foram resgatados. A ação foi realizada por agentes da 5ª DP (Mem de Sá), após denúncias sobre a situação degradante em que os animais viviam.

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De acordo com a investigação, a delegacia recebeu vídeos que mostravam cães em estado de extrema magreza e debilidade física. Entre as imagens analisadas pelos policiais, uma mostrava alguns dos animais se alimentando do cadáver de outro cachorro, o que indicava grave privação de alimento.Com base nas denúncias, equipes da unidade realizaram diligências e conseguiram visualizar os animais a partir de um imóvel vizinho. No local, os agentes encontraram os cães confinados em um ambiente insalubre, sem condições adequadas de higiene, alimentação e bem-estar. Segundo a polícia, os animais apresentavam sinais evidentes de abandono e desnutrição.Moradores e testemunhas relataram que a situação se prolongava há bastante tempo e que o imóvel exalava forte mau cheiro pela falta de cuidado com a higiene dos cachorros.O responsável pelos animais não estava no apartamento durante a fiscalização, mas foi localizado nas proximidades por policiais civis e levado para a delegacia. Diante das provas reunidas, incluindo fotografias, vídeos e depoimentos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante de Ednei Quirino de Lima pelo crime de maus-tratos.Os 14 cães foram resgatados e encaminhados para uma instituição especializada, onde receberão atendimento veterinário, alimentação e os cuidados necessários para recuperação.não conseguiu localizar a defesa do homem preso. O espaço segue aberto para maniefstações.