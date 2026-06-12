Prédio de alto padrão contava com piscina de borda infinita - Fábio Costa/SEOP

Prédio de alto padrão contava com piscina de borda infinitaFábio Costa/SEOP

Publicado 12/06/2026 10:47

Rio - O prédio de quatro andares na Rua Hebert de Souza, no Vidigal, na Zona Sul, usado como esconderijo do criminoso Ednaldo Pereira Souza, o Dada , alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MPBA) no último 20 de abril, começou a ser demolido pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) nesta sexta-feira (12). A casa de alto padrão conta com piscina, churrasqueira e vista para as principais praias da cidade.

Segundo as investigações, o imóvel teria sido alugado por Dada, que fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, em dezembro de 2024, e passou a se esconder no Rio. Durante a operação para prendê-lo , o criminoso conseguiu escapar novamente por uma passagem secreta na comunidade.

Nesta sexta (12), os agentes da Seop chegaram ao local por volta das 8h. A estrutura foi erguida sem qualquer licenciamento ou autorização da Prefeitura do Rio, não atendendo aos parâmetros urbanísticos da região.

O local funcionava como um hostel, o primeiro pavimento possuía aproximadamente 180 m², utilizado como área de lazer. Os demais pavimentos somavam 360 m², com dez suítes em funcionamento no segundo e terceiro andar, enquanto outras cinco estavam sendo construídas no quarto andar.



"Seguiremos atuando sempre quando necessário para demolir construções irregulares em áreas conflagradas da cidade. Esse era um imóvel com altíssimo valor de mercado, sendo utilizado regularmente por criminosos. Seguiremos coibindo essas ilegalidades, ordenando todas as regiões do Rio e auxiliando o trabalho das forças de segurança", disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.



Também participam da ação agentes da Comlurb, Guarda Municipal, Rioluz e Secretaria Municipal de Assistência Social, além do apoio da Polícia Militar. Engenheiros da Prefeitura do Rio estimam um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões aos responsáveis pelas obras.