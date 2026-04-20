Ednaldo Pereira dos Santos, o Dada, fugiu de presídio na Bahia em dezembro de 2024 - Divulgação

Ednaldo Pereira dos Santos, o Dada, fugiu de presídio na Bahia em dezembro de 2024Divulgação

Publicado 20/04/2026 16:15 | Atualizado 20/04/2026 16:56

Rio - Ednaldo Pereira dos Santos, o Dada, principal alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MPBA) , nesta segunda-feira (20), está entre os 13 detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, em dezembro de 2024. Segundo as investigações, na ocasião, o criminoso conseguiu escapar do presídio com a ajuda da então diretora da unidade, Joneuma Neres, e do ex-deputado federal Uldurico Alencar Pinto.

No início de fevereiro deste ano, a ex-diretora firmou um acordo de delação premiada e detalhou o esquema montado para facilitar a fuga dos detentos. Ela afirmou ter agido a pedido do ex-deputado, com quem mantinha um relacionamento.



Ainda de acordo com a delação, o político teria negociado apoio para a fuga em troca de R$ 2 milhões. Joneuma também confessou que Dada e o criminoso Sirlon Risério Dias Silva, conhecido como Saguin, apontado como subchefe do tráfico, tinham acesso às chaves da cela onde estavam.



Dada é apontado pelas investigações como chefe da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que atua no tráfico de drogas no extremo sul da Bahia, em regiões como Caraíva e Trancoso.

O ex-deputado Uldurico Alencar foi preso preventivamente na manhã do dia 16 de abril, no âmbito da Operação Duas Rosas, deflagrada pelo MPBA. Joneuma Neres, apesar da delação, segue presa preventivamente há cerca de um ano.



Fuga para o Rio



Após a fuga, ele buscou abrigo no Rio de Janeiro e conseguiu proteção do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, ele estava com a família em uma casa de luxo no alto do Vidigal, com piscina de borda infinita e vista para o mar. Ao perceber a aproximação dos agentes, conseguiu fugir novamente por uma passagem secreta na comunidade.

Durante a incursão da polícia para tentar prendê-lo, houve um intenso tiroteio no Vidigal. Em meio ao confronto, turistas ficaram presos no alto do Morro Dois Irmãos . Além disso, a Avenida Niemeyer chegou a ser interditada nos dois sentidos.

Quem são os presos na operação no Vidigal

Dentre os presos na ação, está Núbia Santos Oliveira, uma das principais operadoras financeiras da facção baiana Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), ligada ao Comando Vermelho. Ela é companheira de Wallas Souza Soares, conhecido como "Patola", um dos líderes do grupo, ao lado de Ednaldo Pereira dos Santos, o "Dada".



Núbia também é investigada por lavagem de dinheiro e possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio.



Além dela, os agentes prenderam em flagrante Patrick Cesar Tobias Xavier. Com ele, foram apreendidas mochilas com drogas, roupas camufladas e um rádio comunicador. Durante a abordagem, ele apresentou documento falso. Conhecido como "Bart", de 38 anos, o criminoso é apontado como líder do tráfico de drogas e um dos mais procurados do estado de Goiás, onde havia mandado de prisão em aberto.



Outro preso é Christian Fernandes Rodrigues da Silva, detido em flagrante portando um fuzil Colt calibre 5,56 e uma pistola Canik calibre 9 mm com numeração raspada. Ele é natural do estado de Minas Gerais.

Uma quarta pessoa chegou a ser conduzida à delegacia, por ser o responsável pela casa onde estavam os suspeitos, para esclarecimento, mas foi liberado em seguida.