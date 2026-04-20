Ednaldo Pereira dos Santos, o Dada, fugiu de presídio na Bahia em dezembro de 2024Divulgação
Ainda de acordo com a delação, o político teria negociado apoio para a fuga em troca de R$ 2 milhões. Joneuma também confessou que Dada e o criminoso Sirlon Risério Dias Silva, conhecido como Saguin, apontado como subchefe do tráfico, tinham acesso às chaves da cela onde estavam.
Dada é apontado pelas investigações como chefe da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que atua no tráfico de drogas no extremo sul da Bahia, em regiões como Caraíva e Trancoso.
Após a fuga, ele buscou abrigo no Rio de Janeiro e conseguiu proteção do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, ele estava com a família em uma casa de luxo no alto do Vidigal, com piscina de borda infinita e vista para o mar. Ao perceber a aproximação dos agentes, conseguiu fugir novamente por uma passagem secreta na comunidade.
Núbia também é investigada por lavagem de dinheiro e possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio.
Além dela, os agentes prenderam em flagrante Patrick Cesar Tobias Xavier. Com ele, foram apreendidas mochilas com drogas, roupas camufladas e um rádio comunicador. Durante a abordagem, ele apresentou documento falso. Conhecido como "Bart", de 38 anos, o criminoso é apontado como líder do tráfico de drogas e um dos mais procurados do estado de Goiás, onde havia mandado de prisão em aberto.
Outro preso é Christian Fernandes Rodrigues da Silva, detido em flagrante portando um fuzil Colt calibre 5,56 e uma pistola Canik calibre 9 mm com numeração raspada. Ele é natural do estado de Minas Gerais.
Uma quarta pessoa chegou a ser conduzida à delegacia, por ser o responsável pela casa onde estavam os suspeitos, para esclarecimento, mas foi liberado em seguida.
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