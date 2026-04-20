O caso foi registrado na 9ª DP (Catete) - Divulgação

O caso foi registrado na 9ª DP (Catete)Divulgação

Publicado 20/04/2026 15:17 | Atualizado 20/04/2026 16:06

Rio - Quinze flanelinhas foram conduzidos à delegacia durante uma operação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) realizada no entorno da Feira da Glória, na Zona Sul, no domingo (19). A ação teve como objetivo coibir a guarda irregular de veículos e garantir a segurança na região. Com os guardadores os agentes encontraram 17 coletes e três cones de trânsito.

Além das detenções, a GM-RIO aplicou 142 multas por diversas irregularidades identificadas ao longo da feira, que se estende da Rua Teixeira de Freitas até a Praça do Russel.

Os detidos e o material foram apresentados na 9ª DP (Catete).