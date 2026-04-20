O caso foi registrado na 9ª DP (Catete)Divulgação
Quinze flanelinhas são detidos no entorno da Feira da Glória
Ação da Guarda Municipal também apreendeu coletes e aplicou mais de 140 multas de trânsito
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Palácio Tiradentes promove visita com apresentação teatral no feriado
Programação gratuita no Dia de Tiradentes terá sessões ao longo do dia e celebra os 100 anos do Palácio Tiradentes, no Centro
Vídeo: Casa de festas é invadida por grupo de 40 homens armados para resgatar balão
Dono do estabelecimento, que mora ao lado, relatou momentos de tensão
Homem é preso por furtar ônibus e dirigir pela Penha
Suspeito colidiu contra outro coletivo na Rua Engenheiro Francisco Passos
Partes de corpo são encontradas dentro de valão em Realengo
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital
Mais três vítimas denunciam professor acusado de estupro de vulnerável em escola
Justiça do Rio decretou prisão preventiva do suspeito, neste domingo (19)
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