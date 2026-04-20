Intervenções no trânsito da Rua Cachambi começaram no último sábado (18) - Érica Martin / Agência O Dia

Intervenções no trânsito da Rua Cachambi começaram no último sábado (18)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 20/04/2026 12:17

Rio - A Rua Cachambi, no bairro do Cachambi, Zona Norte do Rio, ficará mais de um mês parcialmente interditada para uma obra da Light. A intervenção no trânsito começou no último sábado (18) e seguirá até a noite de 6 de junho, quando está previsto o término do serviço.

fotogaleria

Durante o período da obra, haverá interdição parcial da via no trecho entre a Rua Honório e a Rua Basílio de Brito, com bloqueio no sentido Méier. O sentido Avenida Dom Helder Câmara funcionará normalmente.

Veículos provenientes da Rua Honório com destino à Rua Cachambi, no sentido Méier, deverão seguir pelas ruas Honório, Luís de Brito, Fernando Esquerdo, Ferreira Andrade e Aristides Caire.



Já os que virão das ruas Getúlio e São Gabriel com destino à Rua Cachambi, no sentido Méier, deverão utilizar as ruas Cachambi (no sentido Avenida Dom Helder Câmara), Honório, Luís de Brito, Fernando Esquerdo, Ferreira Andrade e Aristides Caire.



Para acesso à Avenida Marechal Rondon e ao Túnel Noel Rosa, os motoristas deverão seguir pelas ruas Honório, Luís de Brito, Fernando Esquerdo, Oliveira Serpa, pela Travessa Mendes de Morais, Rua Miguel Ângelo e Rua Álvares de Azevedo.



Transporte público

Devido às intervenções, haverá alterações no serviço de transporte público. Todos os dias da semana, exceto às quartas-feiras, as linhas regulares provenientes da Rua Honório serão desviadas no sentido José Bonifácio e seguirão pelas ruas Vasco da Gama, Odorico Mendes, José Bonifácio, Arquias Cordeiro, Getúlio, Salvador Pires, Coração de Maria, Santa Fé e pelo Viaduto Castro Alves.

Nas quartas- feiras, devido à feira livre na rua Salvador Pires, os ônibus provenientes da Rua Honório serão desviadas pela Rua Honório (sentido José Bonifácio), Rua Vasco da Gama, Rua Odorico Mendes, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro. Para acesso ao Viaduto Castro Alves, os veículos deverão utilizar a Rua Coração de Maria, Rua Santa Fé e o próprio viaduto.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do Rio recomenda a utilização de transporte público. Já aos motoristas, evitem a região impactada, busquem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.

Melhorias no sistema de energia

Ao DIA, moradores destacaram que as intervenções da Light já começaram a melhorar o sistema de energia da região.

"Desde que começaram as obras, os picos de luz reduziram muito. Teve uma época que tinha picos cinco a seis vezes ao dia. Eu ficava invocada. Já melhorou bastante. Gerava bastante transtorno, principalmente para quem trabalha em casa. Graças a Deus, tem muito tempo que não tem esses picos", relatou Creuza Lole, de 72 anos, que mora na Rua São Gabriel.

A professora Luciana Mostovoy, 46, se mudou há 20 dias para a região e ainda não conviveu com problemas de falta de energia. Contudo, vizinhos contaram para ela que já ficaram um mês com interrupção no serviço.

"Os vizinhos do meu prédio relataram que ficaram um mês com vários dias de interrupção de luz e alguns problemas. Demorava a voltar bastante. Ainda não peguei essa interrupção de luz, mas me avisaram que era bem chato", disse.

O oficial da Marinha Lino Monteiro, 69, elogiou o esquema de trânsito. "Moro na Rua Getúlio. Está tranquilo ainda. Tem guardas e auxiliares de trânsito mantendo tudo correto. Ainda não tive transtornos de luz. Antes tinha, mas de uns dias para cá não. Virou uma realidade boa para os moradores", comentou.

Segundo a Light, as obras no Cachambi integram um conjunto de melhorias para a região, com foco no aumento da confiabilidade do sistema elétrico e na melhoria do fornecimento de energia na região. A empresa reafirmou seu compromisso com os clientes e com a melhoria contínua da qualidade e da confiabilidade do fornecimento de energia.