Mais dois responsáveis denunciam professor acusado de estupro de vulnerável contra alunas na 39ª DP (Pavuna) - Reprodução/internet

Mais dois responsáveis denunciam professor acusado de estupro de vulnerável contra alunas na 39ª DP (Pavuna)Reprodução/internet

Publicado 20/04/2026 13:33

Rio - Mais três vítimas foram à 39ª DP (Pavuna) para denunciar um professor de uma escola particular em Costa Barros, na Zona Norte, por estupro de vulnerável. O número total de alunas que acusam o homem de violência sexual são seis, entre 6 e 8 anos. Ele foi preso em flagrante na sexta-feira passada (17).

De acordo com a delegada assistente Anabela Gatto, uma vítima foi à delegacia no sábado (19) e outras duas compareceram no domingo (20). "Ao todo temos seis vítimas confirmadas, que foram à delegacia", afirmou a delegada.

De acordo Anabela, as vítimas relataram que os abusos aconteciam durante atividades propostas pelo professor: "O modus operandi dele era realizar desafios e brincadeiras na sala de aula. Mas não sabemos se há outros casos".

As alunas também disseram que o suspeito filmava as ações. "Esses foram os que chegaram ao nosso conhecimento. E as crianças falaram que ele filmava. Então, apreendemos o celular dele e vamos pedir a quebra [de sigilo]. Porque provavelmente deve ter vídeos lá sobre isso. Então, vamos continuar apurando", falou a delegada.

Segundo Anabela, outra criança foi até a delegacia, nesta segunda-feira (20). No entanto, ela não relatou que o professor a tocou: "Hoje (segunda, 20) mais uma [criança] foi mais fazer o registro, mas ela disse que o professor não a tocou. Só fez a 'brincadeirinha'. Então, ela confirmou a questão da 'brincadeira' de colocar o pé atrás da cabeça. Mas não chegou a tocá-la".

No domingo (19), a Justiça do Rio decretou a prisão preventiva. Na audiência de custódia, a decisão foi tomada alegando que a soltura do professor poderia causar medo e insegurança nas vítimas e testemunhas, por eles conviverem no mesmo local, o que também seria prejudicial para o processo.

Entenda

Na sexta-feira (17), agentes da mesma delegacia prenderam o professor em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste, por violência sexual contra três alunas. Os agentes localizaram o suspeito após realizarem buscas em diferentes endereços ligados a ele. Autuado em flagrante por estupro de vulnerável, o professor foi encaminhado a uma unidade prisional do estado.

De acordo com a Polícia Civil, a tia de uma das vítimas esteve na delegacia relatando que o abuso ocorreu durante uma aula de robótica. O professor propôs uma atividade e, enquanto as meninas a realizavam, tocou as partes íntimas delas, se valendo da sua posição durante a classe.