Pedaços de corpo foram encontrados em valão - Google Street View

Pedaços de corpo foram encontrados em valãoGoogle Street View

Publicado 20/04/2026 13:42 | Atualizado 20/04/2026 22:01

Rio - Partes de um corpo foram encontradas dentro de um valão na Av. Frederico Faulhaber, em Realengo, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (20). O local fica em frente a uma escola municipal da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 11h43. Os membros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Centro.

O caso é investigado pela pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Não há informações sobre a dinâmica do crime.





