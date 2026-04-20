Pedaços de corpo foram encontrados em valãoGoogle Street View

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Rio - Partes de um corpo foram encontradas dentro de um valão na Av. Frederico Faulhaber, em Realengo, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (20). O local fica em frente a uma escola municipal da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 11h43. Os membros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Centro.
O caso é investigado pela pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Não há informações sobre a dinâmica do crime.