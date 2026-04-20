Suspeito ficou ferido ao colidir contra outro ônibus - Reprodução

Suspeito ficou ferido ao colidir contra outro ônibusReprodução

Publicado 20/04/2026 14:16

Rio - Um homem foi preso por furtar um ônibus e dirigir pelo bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, na noite de sábado (18). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que um grupo de pedestres conseguiu interceptar o coletivo e impedir que o detido continuasse circulando com o veículo.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 13ª UPP/16º BPM (Complexo da Penha) prenderam o homem na Rua Engenheiro Francisco Passos, onde ele estava conduzindo o ônibus. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito possui diversas anotações criminais e colidiu com outro coletivo.

Ele foi encaminhado sob custódia para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e os militares registraram a ocorrência na 22ª DP (Penha). Informações iniciais apontam que o homem furtou o veículo ao invadir a garagem da Viação Nossa Senhora de Lourdes, na Rua Salviano Valente. O DIA tentou contato com a empresa e Rio Ônibus, mas ainda não obteve resposta.