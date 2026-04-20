Visita teatralizada no Palácio Tiradentes tem entrada gratuita - Divulgação

Visita teatralizada no Palácio Tiradentes tem entrada gratuitaDivulgação

Publicado 20/04/2026 15:11 | Atualizado 21/04/2026 07:32

Neste feriado de Dia de Tiradentes, terça-feira (21), os cariocas têm uma excelente dica de programa para a família. O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), abre as portas para uma visita teatralizada gratuita. Serão seis sessões com sete atores interpretando a história do herói nacional que batiza a construção.

Com duração aproximada de 40 minutos, a visita terá sessões às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. O roteiro apresenta detalhes sobre a vida e a luta de Joaquim José da Silva Xavier durante o movimento da Inconfidência Mineira. O passeio tem início nas escadarias da Rua Primeiro de Março e percorre espaços emblemáticos como o Saguão Getúlio Vargas, o Salão Nobre, a Biblioteca Dona Maria Portugal Duque Costa, o Plenário Barbosa Lima Sobrinho e corredores históricos do prédio.

A programação ganha mais relevância por marcar a contagem regressiva para o centenário do Palácio Tiradentes, que completa 100 anos no dia 6 de maio. Inaugurado em 1926, o edifício é um dos principais símbolos da história política e arquitetônica do estado.

Serviço

Dia de Tiradentes – Visita Guiada Teatralizada

Local: Palácio Tiradentes – Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro do Rio

Data: 21 de abril

Sessões: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Distribuição de senhas na entrada principal

Entrada franca

Classificação livre

Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº