Kaleb Gabriel da Cruz Lisboa, de 2 anos, foi vítima de maus-tratosArquivo Pessoal
Mãe e padrasto foragidos por morte de criança são presos
Na ocasião, Júlia da Cruz Conceição afirmou ao DIA que o menino havia caído da cama e batido a cabeça, no entanto, laudo do IML confirma agressões
Ataque a tiros termina com homem morto e outras duas pessoas feridas no Estácio
Uma mulher acabou sendo atingida na mão e no pé
Fim da baliza: Detran-RJ deixa de exigir manobra em prova prática para primeira habilitação
Mudança passa a valer neste sábado e segue resolução do Contran; trajeto e demais critérios de avaliação permanecem os mesmos
Desenvolvimento da Baixada Fluminense passa pela Dutra, afirma deputado
Bebeto acompanha, fiscaliza e cobra o avanço das obras que vão melhorar a mobilidade, reduzir congestionamentos e impulsionar o crescimento da região
Falta de energia atinge bairros da Grande Tijuca
Problema impacta ruas da Tijuca, Vila Isabel, Maracanã, Andaraí e Grajaú
Justiça manda devolver bens apreendidos de Salvino Oliveira após investigação ser trancada
Celulares, computadores, dinheiro e carro recolhidos durante operação policial serão devolvidos ao vereador, familiares e empresa proprietária do veículo
Homem é preso por estuprar o enteado de 7 anos na Zona Oeste
Abusos ocorriam desde 2025 e foram descobertos após a irmã da vítima flagrar o acusado e o menino trancados em um quarto
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