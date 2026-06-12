Kaleb Gabriel da Cruz Lisboa, de 2 anos, foi vítima de maus-tratos - Arquivo Pessoal

Kaleb Gabriel da Cruz Lisboa, de 2 anos, foi vítima de maus-tratosArquivo Pessoal

Publicado 12/06/2026 13:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (12), Júlia da Cruz Conceição e Matheus Pereira Rufino, mãe e padrasto de Kaleb Gabriel da Cruz, de 2 anos, morto por maus-tratos em 2024 . O casal estava foragido e foi localizado em Itaguaí, na Baixada Fluminense.

Na ocasião, o menino deu entrada sem vida na emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte. À polícia, o casal alegou que a vítima caiu da cama, no entanto, a versão foi descartada pelos laudos do Instituto Médico Legal (IML).

No documento, os exames apontaram que as lesões apresentadas foram provocadas por agressões. Com a violência, o pâncreas da criança chegou a romper.

"A única coisa que tenho para falar é que não houve agressão. Eu e meu marido não agredimos meu filho até porque eu como mãe nunca aceitaria isso. Ele estava brincando com o irmão na cama e caiu", relatou.

Ao longo das investigações ficou constatado que o casal estava escondido em Itaguaí. Na ação desta sexta, após diversas diligências, os agentes se deslocaram até o bairro e prenderam os criminosos. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado.