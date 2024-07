Menino deu entrada na UPA de Ricardo de Albuquerque já sem vida, segundo diretoria da unidade - Reprodução/Maps

Publicado 18/07/2024 14:35 | Atualizado 18/07/2024 16:50

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um menino, de 2 anos, que deu entrada sem vida na emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, na quarta-feira (17). Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mãe e o padrasto de K. G. da C. L. disseram que ele caiu da cama, mas familiares desconfiam desta versão.



De acordo com a mãe, o menino brincava com os irmãos, sob a supervisão do padrasto, quando caiu da cama e bateu a cabeça no chão. Os responsáveis levaram a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte. Na unidade, os pais foram orientados a procurar o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. O menino foi levado para a unidade de saúde na terça-feira (16).

No hospital, K. passou por atendimento, realizou tomografia, ficou em observação por 4h e recebeu alta. Na quarta-feira, no entanto, a mãe conta que a criança amanheceu gelada. Ela e o padrasto chegaram a levá-lo à UPA, mas o menino já chegou na unidade básica sem vida.



Em entrevista ao 'RJTV1', da TV Globo, uma tia do menino, que acompanhava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, discordou da versão apresentada pela mãe. Ela afirmou que o corpo do menino teria marcas e hematomas consequentes de uma agressão na barriga.



Segundo a Polícia Civil, a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) instaurou um inquérito para apurar o caso. Agentes da distrital ouvem testemunhas, levantam informações e realizam buscas para esclarecer a morte.



Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), responsável pela UPA de Ricardo de Albuquerque, informou que K. deu entrada na unidade levado pelo padrasto e pela mãe, como causa da procura uma queda sofrida pela criança, que apresentou vômitos.



"Eles foram orientados a permanecer na unidade para que a criança fosse encaminhada com prioridade para exame de tomografia, mas optaram por sair à revelia, ou seja, por conta própria, sem alta dada pela equipe médica", informou a direção da unidade.



No dia seguinte, a criança voltou à unidade, mas dessa vez já sem vida. "De acordo com o protocolo para esses casos, o corpo foi encaminhado ao IML para análise da causa do óbito", completa a nota.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também foi procurada pela reportagem de O DIA e informou que o menino deu entrada no Hospital Albert Schweitzer, passou por atendimento, foi medicado e recebeu alta.



"A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer informa que o paciente deu entrada na unidade por volta das 19h da última terça-feira (16), com relato de queda da cama. O menino apresentava edema na face esquerda e episódios de vômitos. K. ficou em observação por cerca de 4 horas, foi medicado para enjoo e realizou exame de imagem que não apresentou alterações. Após estabilização do quadro, o paciente recebeu alta com as devidas orientações", informa o comunicado.