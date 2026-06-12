Participantes receberão o equivalente a duas passagens para custear o deslocamento - Divulgação / Hemorio

Participantes receberão o equivalente a duas passagens para custear o deslocamentoDivulgação / Hemorio

Publicado 12/06/2026 10:54

Rio - O Hemorio vai realizar a quarta edição da Rota Solidária para incentivar a doação de sangue na cidade. A campanha acontece de segunda (15) a sexta-feira (19) e oferece transporte gratuito para candidatos por meio de uma parceria com os principais modais de transporte.

Segundo o instituto, o benefício será concedido a todas as pessoas que comparecerem para doar durante o período da ação, independentemente de serem consideradas aptas ou não após a triagem clínica.

"Ao oferecer transporte gratuito, facilitamos o acesso dos voluntários ao Hemorio e incentivamos um ato de cidadania que beneficia milhares de pacientes. Estamos felizes em chegar à quarta edição da campanha, ampliando essa rede de apoio e conscientização", destaca o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Os interessados devem comparecer ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio, entre os dias 15 e 19 de junho, das 7h às 18h, e informar o meio de transporte utilizado para chegar ao local.

Após a doação, os participantes receberão o equivalente a duas passagens para custear o deslocamento. Os trajetos podem ser realizados em modais diferentes, como trem e metrô.



Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg, em boas condições de saúde e portando documento oficial de identificação com foto.



Jovens de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de um documento de identificação do responsável. O formulário está disponível no site do Hemorio.



Não é necessário estar em jejum. A recomendação é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento.



Gestantes, mulheres em período de amamentação e usuários de drogas não podem doar sangue.



A campanha contará com o apoio de empresas parceiras do setor de mobilidade, que disponibilizarão, ao todo, 3.200 gratuidades para os participantes. A iniciativa tem o apoio da Semove, Riocard Mais, Jaé, MetrôRio e VLT Carioca.



Além disso, a Uber oferecerá 1.400 cupons com 20% de desconto para viagens que tenham como destino o Hemorio. Para ativar o benefício, o usuário deve acessar o menu "Conta"; selecionar "Carteira"; clicar em "Promoções"; escolher a opção "Adicionar código promocional" e inserir o código DOAHEMORIO.